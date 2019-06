Esther und Erwin Gisler sind das neue Landweibelehepaar

Der amtierende Landweibel Karl Kempf, Attinghausen, wird per Ende Jahr in den Ruhestand treten. Ebenfalls tritt seine Ehefrau Daniela Kempf als seine Stellvertreterin zurück. Die Nachfolge tritt ein Flüeler Ehepaar an.