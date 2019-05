ETH-Forscher referiert an der VCS-Mitgliederversammlung Autofreies Leben wird immer beliebter. An der Versammlung des VCS Uri wird diese Lebensform thematisiert.

Der VCS Uri lädt anlässlich der Mitgliederversammlung 2019 zu einem Referat ein. Es trägt den Titel «Autofrei wohnen im Aufschwung». Der Anlass findet am 16. Mai um 18.30 Uhr im ersten Stock des Restaurant Fomaz in Altdorf statt. Der Eintritt ist dabei für alle kostenlos.

Gemäss der Mitteilung von VCS Uri gibt es etliche Gründe, die für autofreie und autoarme Wohnsiedlungen sprechen. Diese seien nicht nur ökologischer Natur: Auch wirtschaftliche und soziale Aspekte würden den grossen Nutzen von solchen nachhaltigen Wohnquartieren zeigen. Es überrascht daher nicht, dass der Anteil an autofreien Haushalten in den Schweizer Städten steigt: Gemäss dem Verkehrs-Club der Schweiz (VCS) hat sich der Anteil dieser Haushalte in der Schweiz erhöht. Neben Genf, Lausanne und Zürich liegt er auch in Luzern bei über 40 Prozent – in Bern und Basel leben sogar mehr als die Hälfte der Haushalte ohne Auto. Und trotzdem: Laut Bundesamt für Statistik waren noch 2018 etwas mehr als 4,6 Millionen Autos auf den Schweizer Strassen unterwegs – zehn Jahren zuvor waren es noch etwas weniger als vier Millionen.

ETH-Forscher referiert über autofreies Wohnen

Aus der Mitteilung von VCS Uri geht hervor, dass immer mehr Bauträger anerkennen würden, dass der Ressourcen- und Energiebedarf bei Neubauten drastisch gesenkt werden muss. Nur so komme man den Zielen einer 2000-Watt-Gesellschaft beachtliche Schritte näher.

Auch die Mobilität spielt für den Ressourcen- und Energieverbrauch eine wichtige Rolle: Sie macht über ein Drittel des Gesamtenergieverbrauchs aus. Der Erfolg oder Misserfolg für ein autoreduziertes Wohnprojekt ist nicht nur auf Mobilitätsaspekte zu reduzieren. Vielmehr hängt dieser von einem attraktiven Gesamtpaket ab. Der diplomierte ETH-Umweltnaturwissenschafter Samuel Bernhard vom VCS Schweiz informiert in seinem Referat zum Thema «Autofrei wohnen im Aufschwung» über Planung, Bau, Betrieb von und Wohnen in autoreduzierten Wohnquartieren. Der 50-jährige Berner befasst sich seit mehr als 15 Jahren als Selbstständiger mit diversen Nachhaltigkeitsprojekten. Seit Mai 2014 ist er zudem VCS-Projektleiter für den Themenbereich «Autofrei leben». Samuel Bernhard zeigt beim Referat den Nutzen für Bauherren, Gemeinden und Bewohnende auf und geht auch auf die rechtliche Situation im Kanton Uri ein.

Fragen und Diskussionen nach dem Referat

Das Referat findet um 19.15 Uhr und somit nach der Mitgliederversammlung statt, welche um 18.30 Uhr beginnt. Im Anschluss an das Referat gibt es Zeit für Fragen und Diskussion sowie einen Apéro. Es findet eine Türkollekte statt.

Die VCS Sektion Uri lädt zu diesem vielseitigen Referat im Anschluss an die Mitgliederversammlung 2019 ein. Zu dem Referat im Restaurant Fomaz sind alle Interessierten herzlich willkommen. (pd/stp)