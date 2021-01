Evaluation Bei der Integration auffälliger Schüler besteht in Uri noch Luft nach oben Der Erziehungsrat hat die schulische Integration an der Volksschule evaluieren lassen. Die Ergebnisse zeigen, wo es noch Verbesserungspotenzial gibt.

«Die Urner Volksschule erreicht im schweizerischen Vergleich eine konstant hohe Integrationsquote», schreibt die Bildungsdirektion in einer Mitteilung. 2010 wurde an der Urne der Beitritt zum Sonderpädagogikkonkordat beschlossen. Dabei habe sich der Kanton auch dem Grundsatz «Integration vor Separation» verpflichtet. Zur Beurteilung der Einhaltung dieses Grundsatzes wurde nun im vergangenen Frühling eine Analyse durchgeführt.

Im Fokus der Untersuchung: Der Umgang der Schulen mit Heterogenität sowie die Umsetzung der Konzepte zur integrativen Förderung und zur integrativen Sonderschulung in der Volksschule. Das Institut für Schule und Heterogenität (ISH) der Pädagogischen Hochschule Luzern erhielt schliesslich den Auftrag, die Evaluation durchzuführen.

Hunderte Lehrer online befragt

Dabei galt es, folgende Fragen zu klären: In welchem Mass werden die integrative Förderung und die integrative Sonderschulung umgesetzt und wie gut kennen die Beteiligten die Abläufe und Zuständigkeiten? Wo sehen die Akteure Verbesserungspotenzial und wie werden die zur Verfügung stehenden Ressourcen aktuell genutzt? Und schliesslich: Wie beurteilt das Evaluationsteam die Integrationskraft der Urner Schulen sowie allgemein die Einstellung der Beteiligten gegenüber der Integration?

Um diese Fragen beantworten zu können, führte das ISH unter Leitung von Alois Buholzer zwischen März und Mai 2020 eine Vollerhebung bei knapp 400 Lehr- und Fachpersonen in Uri durch. Auch alle Schulleitungen der Volksschule wurden befragt, und dies anhand einer Onlineumfrage. Statt Beobachtung vor Ort wurden pandemiebedingt Ferninterviews durchgeführt.

Lehrpersonen sollen professionelle Beratung erhalten

Die ersten Ergebnisse zeigen nun, dass in Uri noch Luft nach oben besteht: Die schulische Integration könne sich noch verbessern lassen. «So empfiehlt das Evaluationsteam beispielsweise, den Lehrpersonen eine professionelle Fachberatung und Unterstützung für den Umgang mit Kindern und Jugendlichen mit schweren Verhaltensauffälligkeiten anzubieten», heisst es in der Mitteilung. Weiteres Entwicklungspotenzial ortet Untersuchungsleiter Buholzer im engeren Einbezug der Fachlehrpersonen.

Verbesserungspotenzial bestehe aber auch auf Ebene Schuleinheit. Damit die einzelnen Schulen in Uri spezifisch von den Handlungsempfehlungen des Evaluationsteams profitieren können, erhält nun jede Schule einen individualisierten Bericht. Aufgrund der Erkenntnisse aus der Evaluation habe der Erziehungsrat das Amt für Volksschulen auch bereits damit beauftragt, zu prüfen, ob bei der integrativen Sonderschulung unter anderem auch sozialpädagogische Familienberatungen bewilligt und vom Kanton finanziert werden können. «Mit solchen Hilfestellungen sollen vermehrt positive Erfahrungen im Umgang mit verhaltensauffälligen Schülerinnen und Schülern ermöglicht werden, was wiederum die Lehrpersonen in ihrem professionellen Handeln unterstützt.» Weitere Massnahmen auf Ebene Kanton werde der Erziehungsrat ebenfalls prüfen.