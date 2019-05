Radsport: EWA-Cup bietet spannende Wettkämpfe Mit einem Rundstreckenrennen und einem Kriterium starten am Mittwoch die Abendrennen des EWA-Cups 2019 im Plattischachen in Amsteg. Möglicherweise werden auch die Urner Weltcup-Fahrer Linda und Reto Indergand am Start sein. Josef Mulle

Bei den Abendrennen des EWA-Cups kämpfen die Teilnehmer um jeden Zentimeter. (Bild: Josef Mulle)

Am 8. Mai wird im Plattischachen die Erfolgsgeschichte der Abendrennen des EWA-Cups ein Kapitel reicher. Die Verantwortlichen der Wettkampfsport-Kommission des SRB Uri mit Petra Herger an der Spitze hat auch für die Ausgabe 2019 ein interessantes und spannendes Rennprogramm zusammengestellt. Bereits der erste Rennabend verspricht viel Action mit den Rundstreckenrennen der unteren Kategorien, bis hin zu den Kriterien die von den U13 und U15, und abschliessend auch von den Damen, Amateuren und Elitekategorien gefahren werden. Diese beschliessen dann die ersten Abendrennen mit einem Ausscheidungsfahren.

Am 22. Mai kommen dann die Zeitfahrer auf ihre Rechnung, wird an diesem Abend bei den Elitekategorien wiederum zum Bergzeitfahren Plattischachen-Bristen gestartet. Der Urner Radsportnachwuchs bestreitet das Zeitfahren im Plattischachen, wo die Mädchen und Knaben auf dem Geschicklichkeitsparcours zusätzlich gefordert werden.

Die Abendrennen sind lizenzfrei

Die Kantonalmeisterschaften Strasse werden auch in diesem Jahr in die Abendrennen integriert, und werden am Mittwoch, 12. Juni, ausgetragen, bevor dann am Mittwoch, 19. Juni, zum Finale der diesjährigen Abendrennen gestartet wird. Abgeschlossen wird der EWA-Cup 2019 mit der Rangverkündigung und Preisverteilung aller Kategorien, durchgeführt durch die EWA-Geschäftsleitung, unter dessen Patronat und Sponsoring auch die gesamte Veranstaltung steht.

Die Abendrennen im Plattischachen sind lizenzfrei und offen für alle radsportbegeisterten Urnerinnen und Urner. Einzige Bedingung: Sturzhelm ist für alle Teilnehmer obligatorisch. Dies gilt auch für die «Pfüderis» der Jahrgänge 2013 und jünger, Mädchen und Knaben, die am 4. Renntag, am 5. Juni, und am Finalabend ihren grossen Auftritt haben werden.

Silvio Gisler fährt in die Top Ten (jm) In einem nationalen Rennen von Swiss Cycling, ausgetragen in Mauren, Fürstentum Liechtenstein, fuhr der Nachwuchsfahrer Silvio Gisler, Radsport Altdorf, auf den viel beachteten 9. Platz. Das Kriterium «Rund um den Weiherring» wurde am 1. Mai auf einem kupierten Rundkurs gefahren, der von den Wettkämpfern einiges an Stehvermögen abverlangte. Für Silvio Gisler war es der erste Einsatz in der U 17-Kategorie. Es war für ihn eine grosse Herausforderung, da in dieser Kategorie längere Distanzen und viel höhere Tempi gefahren werden. Die Athleten legten eine Gesamtdistanz von rund 29 Kilometern zurück. Der Wettkampf wurde mit einem hohen Schnitt von über 40 km/h gefahren. «Mit meinem Rang bin ich sehr zufrieden, musste ich doch zuerst mit der Umstellung in die höhere Kategorie klarkommen», bilanzierte Silvio Gisler nach dem Rennen.

Gesellschaftlicher Teil kommt nicht zu kurz

Die Abendrennen um den EWA-Cup sind aber nicht nur ein sportliches Ereignis mit grossem Potenzial in der Nachwuchsförderung, auch der gesellschaftliche Aspekt dieser Veranstaltung ist einzigartig. Dank der grosszügigen Infrastruktur ist es möglich, an allen sechs Rennabenden eine gut funktionierende Festwirtschaft zu führen. Die radsportbegeisterten Zuschauer können dabei das gesamte Renngeschehen sitzend verfolgen, dies dank der idealen Streckenführung, erstellt durch den Parcoursbauer Sepp Kempf. Zudem wird das Publikum über den Rennverlauf in allen Kategorien von Platzspeaker Geni Wipfli bestens informiert.

Die Urner Weltcup-Fahrer Linda und Reto Indergand sowie Fabio Püntener, Melanie Tresch und weitere Kaderfahrer der IG Radsport Uri sind nach Möglichkeit ebenfalls an den Abendrennen anwesend, und geben so der gesamten Veranstaltung einen Hauch von Weltcup-Atmosphäre. Hedy Zberg mit ihrer Mannschaft sowie Wisi Betschart als Grillmeister sind für das leibliche Wohl besorgt, und lassen auch in dieser Beziehung keine Wünsche offen.