Fall Walker: Thuner Anwalt klärt nun Ausstandsfrage Der Regierungsrat will untersuchen lassen, ob die Ausstandspflicht im Strafverfahren gegen Ignaz Walker verletzt wurde. Als externe, unabhängige Fachperson konnte Daniel Kettiger, Rechtsanwalt und Verwaltungswissenschaftler aus Thun, beauftragt werden. Florian Arnold

Ignaz Walker muss aufgrund des rechtskräftigen Urteils den Weg ins Gefängnis Grosshof in Kriens auf sich nehmen. (Bild Eveline Beerkircher, 6. Dezember 2018)



Der Fall Walker hat die Urner Justizbehörden in die Kritik gebracht. Unter anderem ist nach wie vor nicht geklärt, ob der ermittelnde Polizist M. (Schuss auf den Holländer Johannes Peeters) hätte in den Ausstand treten sollen und in wessen Entscheidung dies las.

Nachdem das Urteil im Fall Walker nun rechtskräftig ist, will die Regierung nun diese Frage klären. Dazu wird Rechtsanwalt Daniel Kettiger engagiert. Dieser soll sich mit folgenden Fragen auseinander setzen:

1. Wäre im vorliegenden Fall ein Ausstand von X. (Polizist M., Anmerkung der Redaktion) angezeigt gewesen?

2. War es vertretbar im Sinne einer Interessenabwägung zu entscheiden, dass X. weiterhin fallbezogene kriminaltechnische Tätigkeiten ohne persönlichen Kontakt zu Ignaz Walker ausführen kann?

3. Gibt es weitere Erkenntnisse oder Empfehlungen?

«Der Regierungsrat geht davon aus, dass der Schlussbericht im kommenden Sommer vorliegt», heisst es in einer Medienmitteilung. Die Ergebnisse der Untersuchung werden publiziert.