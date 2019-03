Das Urner Obergericht spürt noch immer die Nachwehen des Falls Walker

Das Obergericht macht einen 29-Jährigen dafür verantwortlich, im Mai 2010 neben anderen Drogen 8 Kilogramm Amphetamin erworben zu haben. Als Drahtzieher des Deals verurteilt es ihn zu einer bedingten Freiheitsstrafe von 20 Monaten (Probezeit 5 Jahre). Ein 33-Jähriger, in dessen Wohnung die Drogen gelagert wurden, wurde mit bedingten 17 Monaten (Probezeit: 4 Jahre) bestraft. Das Urteil fällt milder aus als jenes der Vorinstanz, die den 29-Jährigen teilbedingt zu 22 Monaten und den 33-Jährigen unbedingt zu 22 Monaten verurteilt hatte. Einen möglichen Zusammenhang zwischen dem Drogen-Deal und dem Fall Walker räumt das Obergericht Uri aus dem Weg. Dieser wurde vermutet, da in den Deal offenbar Holländer involviert gewesen waren. Ignaz Walker wurde rechtskräftig verurteilt für einen Schuss auf den Holländer Johannes Peeters, der ebenfalls im Drogen-Milieu verkehrte. Es bestehe kein Zusammenhang zwischen den Fällen und folglich sei auch die Verzögerung nicht auf einen vermuteten Zusammenhang zurückzuführen, hält das Obergericht in seiner schriftlichen Stellungnahme fest. (zf)