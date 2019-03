Faschingclub Göschenen feiert ausgiebig Geburtstag

Über 400 Katzenmusiker aus Göschenen, dem Urserntal, dem Oberland und dem Tessin zogen am Samstag, 2. März, in einem farbenprächtigen, fröhlichen Umzug durchs Dorf. Das 75-Jahr-Jubiläum lockte auch viel Publikum an.