FC Schattdorf steht unter Zugzwang Der FC Schattdorf trifft am Samstag zu Hause (18 Uhr) im 2.-Liga-regional-Spiel auf Entlebuch. Der Aufsteiger aus dem Entlebuch liegt in der Tabelle nur zwei Punkte vor dem FCS. Thomas Küttel

Einmal mehr verloren die Schattdorfer am vergangenen Samstag ein Spiel trotz guten Ansätzen und passabler Leistung. Die Mannschaft um Trainer Cos-Gayon benötigt im Abschluss mehr Effizienz. Nach zwei Niederlagen in Folge ist der FCS unter Zugzwang. «Wir müssen über 90 Minuten eine konzentrierte Leistung abliefern und Eigenfehler, sowie schwache Spielabschnitte können wir uns nicht mehr erlauben», meint FCS-Spieler Patrik Wyrsch.

Auch Wyrsch weiss, dass die Ansätze in den vergangenen Partien gut waren, jedoch kleine Details sowie das nötige Glück gefehlt haben. «Wir müssen das Glück erzwingen und endlich den ersten Heimsieg der Saison einfahren», so der 22-jährige Mittelfeldspieler. Der Mittelfeldmotor weiss um die Wichtigkeit der kommenden Partie und erwartet ein kampfbetontes Spiel, indem er von seinem Team viel Leidenschaft und Engagement sehen will. Nun wartet mit Entlebuch ein Gegner in Reichweite, den man mit einem Sieg in der Tabelle überholen könnte.

Immerhin ist Schattdorf bisher vom Verletzungspech weitestgehend verschont geblieben. Alle zuletzt angeschlagenen Spieler dürften am Samstag einsatzfähig sein, so auch Torhüter Yannick Arnold, der mit muskulären Problemen zu kämpfen hatte. Einzig Youngster Noel Gisler fällt mit seiner Knieverletzung noch für unbestimmte Zeit aus. Auch die Gäste aus dem Kanton Luzern mussten zuletzt zwei Niederlagen hinnehmen. Nacheinander verlor man gegen die beiden Spitzenteams Emmen und Eschenbach. Der Aufsteiger der letztjährigen 3.-Liga-Saison hat bisher sechs Punkte auf dem Konto.