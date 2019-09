FC Schattdorf will nach 2:5-Niederlage eine Reaktion zeigen Die 1. Mannschaft gastiert morgen beim SC Obergeissenstein. Die Luzerner stehen noch ohne Sieg da.

(th)

Trotz ansprechender Leistung setzte es im Heimspiel vom vergangenen Samstag gegen Gunzwil bereits die dritte Niederlage der laufenden Saison ab. Die Mannschaft war sehr enttäuscht über das Spiel, das man nicht zwingend hätte verlieren müssen. Wer jedoch fünf Gegentore in einem Spiel kassiert, darf sich über einen Misserfolg nicht beschweren.

Mit gesamthaft 18 Gegentoren in fünf Spielen kann man nicht zufrieden sein. Man will defensiv stabiler werden, was nur klappen kann, wenn alle an einem Strang ziehen. «Nur wenn wir als geschlossene Einheit agieren und uns hundertprozentig auf unsere Leistung konzentrieren, können wir Erfolg haben», meint FC-Schattdorf-Captain Paul Arnold. «Wir müssen versuchen, unsere Eigenfehler abzustellen, da diese den Gegner unnötig stark machen», erklärt der 26-jährige Mittelfeldspieler. Arnold erwartet ein umkämpftes, ausgeglichenes Spiel, bei dem er von seinem Team Entschlossenheit und Aggressivität in den Zweikämpfen sehen will.

Fragezeichen auf Torhüterposition

Nachdem Torhüter Yannick Arnold gegen Gunzwil verletzungsbedingt ausgewechselt werden musste, ist sein Einsatz gegen Obergeissenstein fraglich. Ebenso ist der andere Torhüter im Team der Schattdorfer, Livio Mahrow, noch angeschlagen. Auch sein Einsatz am Samstag ist noch ungewiss. Als 3. Goalie würde A-Junioren-Goalie Kay Schillig bereitstehen, der bereits am Samstag zum Pflichtspieldébut in der 1. Mannschaft kam. Immerhin kann Trainer Cos-Gayon wieder auf den zuletzt abwesenden Verteidiger Samuel Wirth zurückgreifen. Flügelspieler Noel Gisler fällt noch länger aus.

Ähnlich sieht die Situation bei den Stadtluzerner aus. Auch Obergeissenstein musste zuletzt eine Heimniederlage gegen Eschenbach hinnehmen. Die Elf um das Trainer-Duo Marco Häfliger und Manuel Haussener hat in dieser Saison erst zwei Punkte geholt und will gegen den Tabellennachbarn aus dem Urnerland den ersten Vollerfolg einfahren. Man darf gespannt sein auf das Duell zweier Teams, die bisher in dieser Saison einiges schuldig geblieben sind.