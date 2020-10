FCS: Mehrere Spieler sind in Quarantäne Der Match der ersten Mannschaft des FC Schattdorf gegen Butthisholz musste kurzfristig verschoben werden.

Nach einer Zwangspause soll es beim FC Schattdorf am Samstag wieder packende Szenen geben. Bild: Urs Hanhart (15. August 2020)

Mehrere Spieler der ersten Mannschaft des FC Schattdorf befinden sich zurzeit in Quarantäne. Eine Person in ihrem Umfeld wurde positiv auf Corona getestet. Der Match gegen den FC Buttisholz am Dienstag muss daher verschoben werden. Das Spiel gegen den FC Hochdorf am Samstag soll aber gemäss Auskunft von Medienchef Ralph Bomatter stattfinden. (MZ)