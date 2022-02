FDP Bürglen Die Armbrust wurde weitergereicht: Patrik Epp und Nicola Wipfli übernehmen Co-Präsidium Die beiden Co-Präsidentinnen Miriam Christien-Zarri und Annerös Russi gaben ihr Amt weiter.

Von links: Annerös Russi, Miriam Christen-Zarri, Patrik Epp und Nicola Wipfli. Bild: PD

Die FDP Bürglen lud kürzlich zur physischen Generalversammlung ein. Gemäss dem Puls der Zeit fand die GV nicht nur physisch, sondern in hybrider Form statt, da sich einige Mitglieder in Quarantäne befanden.

Die Jahresberichte 2020 und 2021 sowie die Rechnungen 2020 und 2021 wurden einstimmig genehmigt und dem Vorstand wurde Entlastung erteilt, wie die FDP Bürglen in einer Mitteilung schreibt.

Die beiden Co-Präsidentinnen Miriam Christen-Zarri und Annerös Russi gaben den Stab beziehungsweise die Armbrust an Patrik Epp und Nicola Wipfli weiter. Die beiden Frauen bleiben weiterhin im Vorstand, Annerös Russi als Aktuarin, Miriam Christen-Zarri als Vertreterin Landrat.

Vorstandsmitglied Ueli Gisler trat zurück. Sein Platz nimmt Nicola Wipfli ein. Auch Walter Musch demissionierte nach über 25-jähriger Tätigkeit als Revisor. Gisler und Musch wurden herzlich für ihre Arbeit und ihr Engagement gedankt. Als neuer Revisor wurde Rolf Zurfluh gewählt. (pd/RIN)