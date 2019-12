FDP-Mitglieder haben entschieden: Landrat Georg Simmen soll Regierungsrätin Barbara Bär beerben An der Nominationsversammlung der Kantonalpartei bleiben Überraschungen aus. Die FDP Uri setzt auf ein Dreierticket.

Sie stiegen für die FDP Uri ins Rennen für einen Sitz im Regierungsrat; von links: Urs Janett (bisher), Georg Simmen (neu) und Roger Nager (bisher). Bild: Philipp Zurfluh (Altdorf, 4. Dezember 2019)

Im Hauptgebäude des Elektrizitätswerks Altdorf hat die FDP Uri am Mittwochabend zur Nominationsversammlung eingeladen. Rund 60 Personen liessen sich diese Gelegenheit nicht entgehen. Im Zentrum stand die Nomination der Regierungskandidaten. Gesundheitsdirektorin Barbara Bär, die seit über sieben Jahren in der Exekutive Einsitz nimmt, tritt nicht mehr zur Wahl an. Als Nachfolger wurde einstimmig Landrat Georg Simmen aus Realp portiert. «Ich bringe langjährige Erfahrung aus dem Landrat mit und fühle den politischen Puls», meinte der 45-Jährige. Dass mit Roger Nager bereits ein Urschner in der Regierung ist, nimmt Simmen gelassen. «Es war bislang noch nie ein Realper in der Regierung», meinte er. «Ich möchte mich für das Gemeinwohl des Kantons Uri einsetzen.»

Georg Simmen gehört seit zehn Jahren dem Urner Landrat an, ist aktuell als Talschreiber der Korporation Ursern tätig und verfügt über das Urner Anwalts- und Notariatspatent. Gemäss dem Slogan «ich kann den Kanton Uri zwar nicht auf den Kopf stellen, aber ich möchte frischen Wind in die Regierung bringen», will er sich beweisen.

Anzahl Landratssitze halten oder ausbauen

Ebenfalls einstimmig wurden beiden bisherigen FDP-Regierungsräte Urs Janett und Roger Nager als Kandidaten nominiert. Beide Politiker sind seit 2016 Teil der Regierung. «Die FDP-Geschäftsleitung wollte eine Frau ins Rennen schicken, doch wir sind nicht fündig geworden», sagte Parteipräsident Ruedi Cathry. Turnusgemäss soll der aktuelle Landesstatthalter Urban Camenzind bei den Wahlen Roger Nager als Landammann beerben. Entsprechend dem Wahlzeitpunkt und dem Wahlergebnis der vergangenen Regierungsratswahlen ist Urs Janett an der Reihe, als Landesstatthalter nachzurücken. Die Mitglieder haben den Vorschlag der FDP-Geschäftsleitung unterstützt, den Urner Finanzdirektor in dieses Amt (2020–2022) zu wählen.

Laut Cathry sollen bei den Landratswahlen am 8. März die 18 Sitze gehalten oder gar ausgebaut werden. Es sei jedoch schwierig abzuschätzen, wie sich das neue Wahlsystem auswirken werde. «Wir haben in unserer Partei viele gute Leute. Nun müssen wir alles geben, um unsere Wählerschaft zu mobilisieren.» Am 14. Januar 2020 lanciert die FDP Uri offiziell den Wahlkampf.