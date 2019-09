FDP-Politiker nehmen an Wahlveranstaltung in Wassen teil Anschliessend an die Vorstellung wird der Urnerzeitung-Redaktor Bruno Arnold den Kandidaten auf den Zahn fühlen.

(jb)

Ist die Rede von Silenen, Gurtnellen, Wassen oder Göschenen wird schnell einmal der Begriff Randregion in den Mund genommen. Politische Veranstaltungen von kantonaler oder nationaler Bedeutung – dazu zählen auch die Ständerats- und Nationalratswahlen vom 20. Oktober – werden denn auch höchst selten in einer dieser Gemeinden des mittleren und oberen Reusstals durchgeführt.

Die FDP Uri will diesbezüglich für einmal Gegensteuer geben. «Das grosse Wahlpodium findet bekanntlich wiederum in Altdorf statt», sagt der Flüeler Nationalratskandidat Matthias Steinegger. «Mein Parteikollege Josef Dittli und ich wollen uns deshalb bewusst auch im Urner Oberland präsentieren.»

Kandidaten stellen ihre wichtigsten Ziele vor

Am kommenden Dienstag, 24. September, nehmen die beiden FDP-Kandidaten an einer Wahlveranstaltung im Hotel Alte Post in Wassen teil. Nach der Begrüssung durch den Präsidenten der FDP Uri, Ruedi Cathry, Schattdorf, werden Steinegger (Bild oben) und Dittli (Bild unten) die Beweggründe ihrer Kandidatur sowie die Ziele im eidgenössischen Parlament in Bern darlegen. Zudem wird der sich erneut zur Wahl stellende Ständerat Josef Dittli aus Attinghausen kurz über seine bisher gesammelten Erfahrungen in Bern berichten und sich zu seiner konkreten Kommissions-, Fraktions- und Plenumsarbeit äussern, aber auch zur Bedeutung von Vorstössen, mit denen er sich in der Politlandschaft Schweiz Gehör verschaffen will.

Im Anschluss wird Urnerzeitung-Redaktor Bruno Arnold, Seedorf, den beiden Kandidaten auf den Zahn fühlen. Im Zentrum werden grundsätzliche Fragen zur politischen Arbeit in Bern und zu den effektiven Möglichkeiten der Urner Vertreter im Stände- und Nationalrat stehen. Dittli und Steinegger werden aber auch zu konkreten verkehrs-, energie-, sicherheits- sowie gesundheits- und sozialpolitischen Fragen Stellung nehmen.

Besucher dürfen anschliessend Fragen stellen

Im Anschluss an den moderierten Teil des Gesprächsabends werden die Besucher noch die Möglichkeit haben, den Parlamentariern öffentlich oder allenfalls auch unter vier Augen Fragen zu stellen. Die FDP Uri freut sich auf viele Politinteressierte.