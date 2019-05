FDP Uri tagt bei der Dätwyler AG Am Donnerstag, 6. Juni, um 19.30 Uhr findet die Generalversammlung der FDP Uri bei der Dätwyler AG in Altdorf statt. Damit wird die Gewerbe- und Wirtschaftsreise der FDP fortgesetzt.

(pd/pz) «Die Urner Gewerbe- und Wirtschaftstreibenden liegen der FDP Uri am Herzen», lässt sich Parteipräsident Ruedi Cathry in einer Medienmitteilung zitieren. Darum werden seit dem vergangenen Sommer die Parteiversammlungen der FDP bei verschiedenen Unternehmungen des Kantons Uri abgehalten. Damit will die Partei den Kontakt zur Urner Wirtschaft pflegen und gleichzeitig einen Blick hinter die Kulissen erhalten. «So erfahren wir hautnah, wo der Schuh drückt und was für politische Rahmenbedingungen ausschlaggebend sind», sagt Cathry.

Nationale Wahlen werden thematisiert

Die Dätwyler Gruppe gehört zu den Traditionsunternehmen im Kanton Uri, so die Kantonalpartei. «Der Multi-Nischenplayer hat sich schon mehrmals strategisch neu ausgerichtet und wirtschaftet heute national und international sehr erfolgreich», schreibt die FDP.

Vor der Versammlung stellen Führungspersonen die Dätwyler Gruppe vor. Danach werden die ordentlichen Traktanden abgehandelt. Auch die nationalen Wahlen 2019 werden an diesem Anlass ein Thema sein. Zum Schluss gibt es die Möglichkeit, bei einem Apéro sich gemeinsam auszutauschen. Die Veranstaltung ist öffentlich, auch Nichtmitglieder sind herzlich willkommen.