Festival Es wird heiss getanzt im eiskalten Andermatt – am Samstag steigt das Verve-Festival bei Minusgraden Rund 2500 Festivalbesucher lockt das Verve nach Andermatt. Nach der grössten Technoparty auf der Luzerner Allmend ist es nun die zweite Edition des Festivals – und zwar inmitten der Urner Berge.

Elektronische Tanzmusik in eingeschneitem Bergpanorama bei bis zu minus zehn Grad – und das unter freiem Himmel. Das Festival Verve geht in die zweite Runde. Nach der grössten Technoparty, die Luzern je gesehen hat, steht am 17. Dezember in Andermatt das nächste Festival an. Rund 2500 Tickets wurden bereits verkauft. Dario Arnold, einer der vier Organisatoren des Verve (Kopflos Agency GmbH), ist begeistert: «Wir haben mit 2000 vorverkauften Tickets gerechnet, die grosse Nachfrage macht uns sehr glücklich und ist ein riesiger Meilenstein für unsere Karriere.» Der «Daydance» startet um 11 und dauert bis um 22 Uhr. Neben nationalen DJs spielen auch internationale wie Mathame und Joris Voorn auf der Mainstage.

Das Verve-Festival geht heuer zum ersten Mal in Andermatt über die Bühne. Visualisierung: PD

Aufbau in eisiger Kälte

Seit Mittwoch, 14. Dezember, sind rund acht Helferinnen und Helfer mit dem Aufbau des Festivals beschäftigt. Auch die Organisatoren packen an. «Es ist eiszapfenkalt, ich habe mich selten so warm angezogen und trotzdem gefroren», erzählt Arnold. Es friere alles schnell ein, und geschneit hat es in den vergangenen Tagen auch. Dem wirken die Organisatoren mit Kies entgegen, sodass man nicht ausrutscht. Ausserdem kommt jeden Tag ein Schneefahrzeug vorbei, das auch den Kies grossflächig verteilt. Mit den Aufbauarbeiten sind sie in einem guten Timing. Dario Arnold hat die Erfahrungswerte der ersten Veranstaltung genommen. Da die Location auf der Luzerner Allmend viel grösser war, ging er davon aus, dass der Start des Aufbaus ab Mittwoch reiche, weil er sich voll und ganz auf sein Team verlassen kann.

Das Verve-Festival in Andermatt kann losgehen. Bild: PD

Aber der Aufbau der Festzelte und der Bühne ist nicht alles, was vor einem so grossen Event erledigt werden muss. Der Sound und das Elektrische wurden am Freitagnachmittag geprüft. Abends wurde das Festivalgelände mit Feuerlaternen und einem grossen Torbogen im Eingang dekoriert. Fehlen eigentlich nur noch jene, die den Ton angeben: die Künstler. Teils wurden die internationalen Technogrössen bereits am Donnerstag vom Flughafen abgeholt, die restlichen kommen am Samstag in Andermatt an.

Jan Bösch, Dario Arnold und Fabio Marino (von links) gehören zum Organisationskomitee des Verve-Festivals in Andermatt. Bild: Shana Meister / Pilatus Today (Emmen, 29. November 2022)

Indoorbereich hält Gäste warm

Am Festival gibt es einen Outdoor- und Indoorbereich, wobei die Gäste draussen zwischen der Piazza Gottardo und dem Bäzberg unter freiem Himmel tanzen können. Der Indoorbereich sei beheizt und mit mehr als 2000 Besuchern werde es im Festzelt zusätzlich noch wärmer, so Arnold. Trotzdem: Kalt wird es auf jeden Fall, und warme Kleidung sei «von Vorteil», wie es Arnold ausdrückt.

Noch müssen die letzten Arbeiten des Aufbaus erledigt werden. Bild: PD

Die Zusammenarbeit mit Andermatt Swiss Alps sei unkompliziert gewesen. Gemäss Arnold hätten sie die Bewilligung für rund 3000 Festivalbesucher. Wie viele Gäste schliesslich inmitten des Bergpanoramas «raven», sei noch unklar. Da ab Samstag, 17. Dezember, weitere Anlagen in Betrieb gehen bei Andermatt Swiss Alps, hoffen die Organisatoren des Verve auch auf spontane Gäste, die zufällig an das Festival laufen. «Wir haben enorm Glück mit dem Wetter und die Sterne stehen gut, dass einige Wintersportler nach ihrem Ski- oder Snowboardtag in Andermatt noch am Verve vorbeischauen», so Dario Arnold.