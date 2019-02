Festival wird «rüüch» und rockig Die Veranstalter des Festivals «Rüchä Rock» nehmen den Titel wörtlich. Jetzt sind die beiden Headliner bekannt: Am ersten Abend gibt es Dreamshade zu hören und am zweiten rockt Jack Slamer die Bühne vor imposanter Kulisse. Markus Zwyssig

Die Winterthurer Band Jack Slamer wird in Unterschächen aufspielen. (Bild: PD)

Alle zwei Jahre wird am Fusse des Ruchen in Unterschächen kräftig gerockt. Heuer ist es wieder soweit. Das Open Air «Rüchä Rock» findet am Freitag, 19. Juli, und am Samstag, 20. Juli, statt. «Das Festival ist inzwischen in der Musikszene bekannt», sagt Organisator Koni Scheuber erfreut. «Im Vorfeld sind bei uns rund 80 Anfragen von Bands eingegangen, die gerne am Festival spielen würden.» Inzwischen haben die Veranstalter ihre Auswahl getroffen und jetzt ist bekannt, wer am Festival alles zu hören sein wird. «Am Freitag wird es ‹rüüch› und am Samstag ‹rockig›», erklärt Scheuber das passende Konzept des Festival-Programms.

Harte musikalische Kost zum Festivalauftakt

Der Headliner am Freitag kommt aus Lugano und ist im Metalcore zu Hause. Das Quintett Dream­shade hat seit der Gründung 2006 laufend neue Musik produziert und tourt rund um den Globus. Ebenfalls am ersten Abend spielt die Schweizer Thrash-Metal-Band Comaniac. Die Band, die international unterwegs ist, hat ihr Musikspektrum inzwischen zu Heavy Metal und Power Metal erweitert. Dadurch sind die Songs melodiöser geworden. Aus dem Wallis kommen Cremation, aus Schwyz Infinitas und Carnal Decay. Comaniac und Hellvetica reisen aus dem Aargau an.

Headliner am Samstag ist die Band Jack Slamer. Das Quintett kommt aus Winterthur und wurde 2007 gegründet. Die Musiker spielen Hardrock, der von den Sounds der 1970er-Jahre geprägt ist, aber auch neuere musikalische Einflüsse miteinbezieht. Der Radiosender SRF 3 würdigte die Band als «Best Talent». Nun kommt sie also ins Schächental. «Wir freuen uns sehr auf Jack Slamer», sagt Koni Scheuber. «Die Band gibt zurzeit wenige Konzerte, in diesem Jahr hat sie neben dem ‹Rüchä Rock› nur noch einen weiteren Auftritt.»

Am Samstag treten zudem The Garlicks aus Glarus auf. Sie machen Musik zwischen Blues und Metal. Aus Engelberg kommen Sir Donkey’s Revenge. Felskinn aus Luzern versprechen erdige Riffs, melodiösen Gesang, treibende Grooves und eingängige Songs. Modern Day Heroes aus Biel spielen energiegeladene Rocksongs mit einem Schuss Blues.

Gelände fordert Organisatoren heraus

Viel zur Stimmung am Festival trägt die besondere Ambiance am Fusse des Ruchen bei. «Künstler und Besucher schätzen das besondere Festival-Gelände», sagt Scheuber. Der aussergewöhnliche Open-Air-Standort sei aber auch mit einem grossen Aufwand verbunden. «Wir müssen dafür sorgen, dass wir genügend Strom und Wasser auf dem Festgelände haben.» Der Boden sei uneben, was einen besonders grossen Aufwand beim Aufstellen der Infrastrukturen, der Zelte und der grossen Bühne mit sich bringe. «Wir sind immer daran, den Festplatz zu optimieren», so Scheuber. «Trotzdem müssen wir schauen, dass der Aufwand nicht ins Unermessliche steigt.»