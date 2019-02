Feuerwehr blickt auf ein ruhiges Jahr zurück Ein überfluteter Keller und ein Fahrzeugbrand beschäftigte die Freiwilligen Feuerwehr Silenen-Amsteg im vergangenen Jahr. Für 25 Jahre Diensttreue wurde Markus Epp mit dem Feuerwehrhorn ausgezeichnet.

Kommandant Stefan Tresch (ganz links) und Präsident Michael Zgraggen (ganz rechts) gratulieren den geehrten Markus Epp (von links) und Fabian Gerig sowie dem neuen Offizier Stefan Gisler. (Bild: PD)

Die Freiwilligen Feuerwehr Silenen-Amsteg blickte an ihrer Generalversammlung vom vergangenen Freitag auf ein ruhiges Jahr zurück. Nach dem traditionellen Gottesdienst in der Pfarrkirche Silenen hat Präsident Michael Zgraggen, 45 Aktiv- und Ehrenmitglieder sowie vier Gäste im Old Winkel Pub in Silenen willkommen geheissen.

Zgraggen sowie der Kommandant Stefan Tresch stellten den Jahresbericht vor. So wurde etwa auf einen gelungenen Familientag auf dem Selderboden zurückgeblickt, welcher jedoch die Teilnehmerzahl betreffend etwas unter den Erwartungen blieb.

Auch 123 Stunden Verkehrsdienst geleitet

Auf operativer Ebene musste die Feuerwehr Silenen-Amsteg im Jahr 2018 zu nur zwei Einsätzen ausrücken – wobei einer ein Elementarereignis war, bei welchem ein Keller überflutet wurde. Der zweite Einsatz war ein Fahrzeugbrand im Grund. Die Feuerwehr konnte jedoch nur noch das Ausbreiten des Feuers verhindern, da das Fahrzeug trotz raschem Eintreffen der Feuerwehr bereits in Vollbrand steckte. Bei 13 Anlässen wurden zudem 123 Stunden Verkehrsdienst geleistet.

Kommandant Stefan Tresch konnte auch in diesem Jahr Beförderungen vornehmen. Nach erfolgreich absolviertem Offizierskurs wurden Stefan Gisler und Andreas Tresch zu Offizieren befördert. Nachdem Kurt Gisler seine Demission als Rechnungsrevisor bekanntgab, musste ein Ersatz gewählt werden. Heinz Wicki stellte sich zur Verfügung und wurde einstimmig gewählt. Für den Vorstand stellten sich alle Mitglieder zur Wiederwahl und wurden ebenfalls einstimmig gewählt.

Feuerwehr zählt 66 Aktiv- und 77 Ehrenmitglieder

Auch drei Ehrungen konnten in diesem Jahr an der Generalversammlung vorgenommen werden. So durften Fabian Gerig und Gabriel Fedier für 20 Jahre Vereinszugehörigkeit ein Taschenmesser entgegennehmen. Für 25 Jahre Feuerwehrdienst konnte Markus Epp mit dem Feuerwehrhorn ausgezeichnet sowie die Ehrenmitgliedschaft erteilt werden.

In diesem Jahr treten fünf Personen aus dem aktiven Feuerwehrdienst aus. Dem gegenüber stehen vier Neumitglieder. Somit weist die Feuerwehr Silenen-Amsteg neu einen Bestand von 66 Aktiv- und 77 Ehrenmitgliedern auf. (pd/RIN)