Nationalfeier Dieses Jahr stehen die Zeichen für das Flüeler Feuerwerk gut Wegen der Pandemie fiel das Feuerwerk am Vorabend des Nationalfeiertags zweimal aus. Diesmal könnte höchstens die Trockenheit dem Spektakel einen Strich durch die Rechnung machen.

Das Feuerwerk in Flüelen fand 2019 letztmals statt. Bild: Valentin Luthiger (31. Juli 2019)

Es ist eine Nationalfeier mit Ausstrahlung weit über die Gemeindegrenzen von Flüelen hinaus. 2020 und 2021 konnte jedoch das grosse Flüeler Seenachtsfest mit Feuerwerk und Festbetrieb entlang der Seepromenade pandemiebedingt nicht steigen. «Unsere Vorfreude ist darum umso grösser», verrät Jaime Arnold vom fünfköpfigen organisierenden Verein Tortuga, der die Flüeler Nationalfeier jeweils ehrenamtlich durchführt. Er sei überzeugt, dass dies den Leuten nach dieser langen Zwangspause ohne gesellige Anlässe ähnlich gehe. «Wir rechnen dieses Jahr mit deutlich mehr als den üblichen 2000 bis 3000 Besucherinnen und Besuchern.» Dieses Jahr könnte höchstens das heisse Wetter zum Problem werden.

«Weil unser Feuerwerk im Hafenbecken gezündet wird, sind wir allerdings sehr zuversichtlich, dass wir die Bewilligung erhalten.»

1000 Franken pro Minute

Der Aufwand für ein solches Feuerwerk ist gross. In stundenlanger Kleinarbeit stellen die fünf in Fronarbeit ein farbenfrohes Spektakel am Himmel über dem Urner Seebecken zusammen, untermalt mit passender Musik. Auf rund 1000 Franken beziffert Jaime Arnold die Kosten für das Feuerwerk pro Minute, dazu kämen Nebenkosten für Sicherheit, Sanitäranlagen und Installationen auf dem Platz. Doch das sei es wert. «Für mich ist es immer ein Highlight, wenn ich von der Schiffsstation das Feuerwerk bestaune und spüre, wie sich so viele Leute darüber freuen.»

Von einem Feuerwerksverbot würde er sich allerdings die Laune nicht verderben lassen. «Dann freuen wir uns auf das tolle Barfestival an der Seepromenade entlang, das die vielen Flüeler Vereine und Restaurants betreiben.» Das habe sich in den Jahren vor der Pandemie steigender Beliebtheit erfreut. «Die Leute kamen jeweils schon Stunden vor Beginn des Feuerwerks, das um 22.30 Uhr begann, nach Flüelen und sorgten nicht nur für eine kostendeckende Rechnung, sondern auch für einen willkommenen Zustupf in die Vereinskassen.»