Filmmelodien stimmen in Altdorf ein auf Weihnachten Die Bläser- und Perkussionsklassen 18+ spielen am Donnerstag ihr Weihnachtskonzert.

Seit Jahren proben die Musiker wöchentlich gemeinsam. Bild: PD

(ml) Am kommenden Donnerstag, 19.Dezember, um 19.30Uhr laden die beiden Bläserklassen 18+ unter der Leitung von Patrik Stadler, Markus Amgwerd, Madeleine Biaggi, Christoph Gautschi und Christian Simmen zu ihrem Winterkonzert in der Aula des Berufs- und Weiterbildungszentrums Uri in Altdorf ein. Die Musikerinnen und Musiker, welche seit mehreren Jahren einmal pro Woche gemeinsam musizieren, werden an diesem Abend ein abwechslungsreiches Programm präsentieren.

Es erklingen mit den Stücken Jurassic Park, Gladiator und drei Nüsse für Aschenbrödel bekannte Melodien aus der Filmwelt. Mit Stal Himmel und Yuletide Festival werden auch weihnachtliche Klänge zu hören sein. Alle Beteiligen freuen sich auf ein interessiertes Publikum.