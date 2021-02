Filmprojekt Corona beschert früheren Drehtermin für Film über Urner Maler Die Pandemie sorgt nicht immer für Verzögerungen: Die Dreharbeiten für den Kinodokumentarfilm «Franz Fedier» wurden vorverlegt. Die Filmcrew nutzte die Gelegenheit im geschlossenen Kunstmuseum Basel.

Erste Klappe im Kunstmuseum Basel: Alma Fedier (links) vor einem Bild ihres Grossvaters Franz Fedier zusammen mit Produzentin Iris Rüfenacht-Kappeler. Bild: Mesch & Ugge AG (Basel, 12. Februar 2021)

Eigentlich hätten die Dreharbeiten an den Schweizer Schauplätzen für den Film über den Urner Maler Franz Fedier (1922–2005) erst im Frühling beginnen sollen. Die aktuelle Coronasituation zwinge jedoch Produktionsfirmen ihren Zeitplan immer wieder zu überdenken und anzupassen, heisst es in einer Mitteilung der Produktionsfirma Mesch & Ugge. Ursprünglich wollte die Filmcrew die Szene im Kunstmuseum Basel zwischen dem Ab- und Aufbau einer Ausstellung realisieren.

Die Zürcher Produktionsfirma hat nun gemeinsam mit der Museumsleitung entschieden, dass es sinnvoller und sicherer ist, den Dreh während der momentanen Museumsschliessung unter Einhaltung der Coronaregeln durchzuführen. «Wir tauschten uns in den letzten Wochen und Monaten regelmässig mit der Direktion des Museums aus und so kam die Idee des vorgezogenen, kurzfristig angesetzten Drehbeginns auf», wird Produzentin Iris Rüfenacht-Kappeler in der Mitteilung zitiert. Am Freitag nutzte die Filmcrew die momentane Museumsschliessung für einen Drehtag im Kunstmuseum Basel.

Film soll zum 100. Geburtstag in die Kinos kommen

Das Filmteam steht unter Zeitzwang, denn der Film über den Künstler Franz Fedier, der zu den bedeutendsten Exponenten abstrakter Malerei in der Schweiz gehört, soll rechtzeitig zu seinem 100. Geburtstag im nächsten Jahr Premiere feiern. «Nicht immer finden sich pragmatische Lösungen wie für den Dreh im Kunstmuseum Basel, so der Urner Felice Zenoni, der Autor des Films. «Im Januar hätten wir in Algerien drehen sollen. Das ist zurzeit wegen Corona, aber auch wegen der politischen Lage unmöglich. Hier suchen wir nun Alternativen für die filmische Umsetzung.»

Franz Fedier leitete von 1966 bis 1987 die Malklasse an der Schule für Gestaltung Basel. Im Film folgt Fediers Enkelin, die 23-jährige Bernerin Alma Fedier, den Lebensstationen ihres Grossvaters. Unterwegs trifft sie Zeitzeugen, welche Fedier erlebt und gekannt haben. Neben Basel sind seine Wahlheimat Bern, wo er 2005 starb, sowie Uri, Luzern und Paris weitere Drehorte. Der Film soll im Januar 2022 in die Schweizer Kinos kommen.