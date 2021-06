Finanzdirektion Uri will statistische Daten zugänglich machen Die Finanzdirektion hat sich mit den Gemeinden ausgetauscht. Neben den Zahlen aus dem Finanzausgleich wurden auch einige Projekte vorgestellt.

Den Urner Gemeinden und dem Kanton geht es finanziell nicht schlecht – und dies trotz des Coronajahrs 2020. Die Kantonsrechnung schloss zwar 8,2 Millionen im Minus, allerdings besser als budgetiert. Und die Urner Gemeinden haben kumuliert einen Gewinn von gut 9 Millionen Franken geschrieben. Am Mittwoch lud die Finanzdirektion die Urner Einwohnergemeinden nun zur Informations- und Diskussionsrunde in den Landratssaal in Altdorf ein, wie es in einer Mitteilung heisst.

Rolf Müller, Generalsekretär der Finanzdirektion Uri, präsentierte die provisorischen Zahlen des Ressourcenausgleichs (Filag 2021). Dieser wurde gesetzlich angepasst und beinhaltet auch die Änderungen, die sich durch die Fusion von Seedorf und Bauen ergaben. Die Nehmergemeinden erhalten in diesem Jahr knapp 6 Millionen Franken Ressourcenausgleich. Davon werden 35 Prozent von den sechs Gebergemeinden und 65 Prozent durch den Kanton finanziert.

Neues Finanzleitbild ab 1. Juli online

«Das Finanzleitbild aus dem Jahr 2007 wird ersetzt durch ein neues, das den Herausforderungen der Zukunft gewachsen sein soll», schreibt die Finanzdirektion. Das neue Leitbild setze weiterhin auf «Leitplanken» für die finanzpolitischen Themen des Kantons. Dabei solle dieses kein Selbstzweck sein, sondern gesellschafts- und wirtschaftspolitische Ziele erfüllen. Das neue Finanzleitbild wird ab 1. Juli 2021 im Internet aufgeschaltet.

«Der Regierungsrat hat beschlossen, die Personalgesetzgebung den aktuellen Zeiten anzupassen», wie die Finanzdirektion weiter schreibt. Dabei sollten die Kosten im Auge behalten werden. Die Regierung hat den Anspruch, sämtlichen Ansprechgruppen gerecht zu werden. Die Kantonsverwaltung soll als moderner, familienfreundlicher Arbeitgeber ersichtlich sein. Die Umsetzung der Teilrevision ist auf das erste Halbjahr 2022 geplant.

Für jedermann zugänglich

Das Direktionssekretariat der Finanzdirektion verfolgt verschiedene Projekte. Zum einen ist dies das «Daten Warehouse Web-Portal Statistik Uri». Die wichtigsten «statistischen Grunddaten für den Kanton Uri» sollen in einem «Data Warehouse» aufbereitet und auf einem Web-Portal öffentlich und für jedermann zugänglich gemacht werden. Das Projekt «Data Warehouse Web-Portal Statistik Uri» entspreche der Digitalisierungsstrategie der Regierung und werde in Zusammenarbeit mit «Lustat Statistik Luzern» erstellt.

Weiter wird eine Totalrevision des Gebäudeversicherungsgesetzes angestrebt. Insgesamt soll dieses rechtssicherer, übersichtlicher und für die Bürgerinnen und Bürger besser und verständlicher lesbar werden. Da von diesen zumeist formellen Änderungen die Mehrheit der Artikel betroffen sind, dränge sich formell eine Totalrevision auf. Die Vernehmlassung erfolgt vom August bis November 2021, das Gesetz soll ab 2023 gültig sein.

Im Herbst geht es vorwärts mit elektronischer Steuererklärung

Auch beim Amt für Steuern gibt es offene Projekte. So etwa «DigiTax Uri»: Zum aktuellen Projektumsetzungsstand zur elektronischen Steuererklärung werden die Gemeindevertreter durch Amtsleiter Pius Imholz informiert. Zurzeit wird die Lösung zusammen mit dem Softwarehersteller realisiert. Im Oktober beginnt die Einführungsphase. Zur Einführung der elektronischen Steuererklärung im Jahre 2022, für die Steuerperiode 2021 werden die Bürgerinnen und Bürger mit zahlreichen Kommunikationsmassnahmen unterstützt.

Ein weiteres Projekt trägt den Titel «UriEval»: Zurzeit wird in einer Arbeitsgruppe das Projekt zur registerbasierten Grundstückschätzung im Kanton Uri erarbeitet. Dabei integriert ist auch die anstehende Ablösung der Schätzungssoftware auf den neusten Stand der Informationstechnologie. Die steuerliche Grundstückbewertung soll künftig kostengünstig und effizient abgewickelt werden. Der Wechsel auf das neue System soll 2024 passieren.