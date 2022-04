Finanzen Schattdorfer Rechnung fällt weit besser aus als erwartet Budgetiert war ein Defizit von fast 800'000 Franken. Jetzt resultiert in der Jahresrechnung ein Gewinn von rund 50'000 Franken.

Der Neubau an der Dorfstrasse 6 in Schattdorf schreitet voran. Im Herbst / Winter 2022 soll hier auch eine Gemeinschaftspraxis eröffnet werden. Bild: Markus Zwyssig (Schattdorf,

8. April 2022)

Schattdorf legt für das vergangene Jahr erfreuliche Zahlen vor. Die Rechnung 2021 der Einwohnergemeinde Schattdorf schliesst bei einem Aufwand von 18,02 Millionen Franken und einem Ertrag von 18,07 Millionen Franken mit einem Gewinn von 49'500 Franken ab. Das Ergebnis der Rechnung fällt somit um 845'000 Franken besser als budgetiert aus.

Aufgrund der erfreulichen Jahresrechnung konnten auf den Sachanlagen zusätzliche Abschreibungen in der Höhe von 1,196 Millionen Franken vorgenommen und aus der Vorfinanzierung der Schulanlagen Gräwimatt weitere 196'000 Franken entnommen werden. Dies hält der Gemeinderat in seinen Ausführungen in den Unterlagen zur bevorstehenden Gemeindeversammlung fest.

Verschiedene einmalige und ausserordentliche Faktoren führten zu dieser grossen Abweichung zwischen Budget und Rechnung. Zudem konnten auf der Kostenseite Einsparungen erzielt werden, wie der Gemeinderat weiter schreibt.

Der gesamte Sach- und übrige Betriebsaufwand beläuft sich auf 2,4 Millionen Franken und fällt damit leicht höher aus als im Vorjahr. In sämtlichen Kategorien konnte eingespart werden. Weniger Geld wurde ausgegeben für externe Dienstleistungen und Honorare (122'000 Franken), Material- und Warenaufwand (75'000 Franken) sowie bei den Spesenentschädigungen durch den Wegfall von Kosten für Klassenlager und Schulreisen (96'000 Franken).

Im Bereich der soziale Sicherheit nahmen die Koten für die wirtschaftliche Hilfe von Privatpersonen zu, fielen aber 150'000 Franken tiefer aus als im Budget vorgesehen. Für die Beiträge der Restfinanzierung der Pflegeheime mussten 26'000 Franken weniger aufgewendet werden.

Mehr Steuern eingenommen

Die Steuereinnahmen bei den natürlichen Personen entwickelten sich gemäss Gemeinderat auf dem erwarteten Niveau. Bei den juristischen Personen wurden bei den Gewinnsteuern der Vorjahre Mehrerträge von 223'000 Franken verbucht. Im Vergleich zum Vorjahr sind die gesamten Steuereinnahmen um 0,4 Millionen Franken höher ausgefallen.

Durch die Anpassungen der Staf-Vorlage (Umsetzung der Steuerreform und AHV-Finanzierung) fiel der Ressourcenausgleich tiefer aus. Zusammen mit höheren Beiträgen aus dem Bevölkerungslastenausgleich ergab dies Mindereinnahmen beim Finanz- und Lastenausgleich von 119'000 Franken. Bei den Grundstückgewinnsteuern wurden im 4. Quartal 2021 hohe Einnahmen erzielt. Gesamthaft betragen die Mehreinnahmen 372'000 Franken. Bei den Erbschafts- und Schenkungssteuern wurden 131'000 Franken Mehreinnahmen erzielt.

Durch den Verkauf der Liegenschaft an der Dorfstrasse 16 konnte ein einmaliger Gewinn von 484'000 Franken realisiert werden.

Netto für Investitionen 1,5 Millionen Franken ausgegeben

Die Investitionsrechnung weist Netto-Ausgaben in der Höhe von 1,5 Millionen Franken aus. In der Investitionsrechnung sind ein Darlehen von netto 700’000 Franken für das Projekt Gemeinschaftspraxis von Urs Britschgi enthalten. Die Schattdorferinnen und Schattdorfer haben diesem Kredit am 19. Mai 2019 zugestimmt. Die weiteren grösseren Investitionen betreffen den Bereich Verkehr mit 361'000 Franken sowie den Friedhof mit 216'000 Franken. Die budgetierten Projekte der Sanierung der Wyergasse und der Planungskredit für die Erneuerung der Langgasse und Acherlistrasse wurden nicht benutzt, beziehungsweise auf das Budget 2022 verschoben. Aufgrund der positiven Jahresrechnung, des Verkaufs aus dem Finanzvermögen und eher tiefer Investitionen konnte das Fremdkapital reduziert und damit die Nettoschuld von 2293 Franken auf 2175 Franken pro Einwohner gesenkt werden.

Die Schattdorferinnen und Schattdorfer werden an der kommenden Gemeindeversammlung über die Jahresrechnung befinden.