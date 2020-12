Finanzplan Uri scheint finanziell auf dem richtigen Weg zu sein Der Finanzplan der Regierung findet viel Zustimmung im Landrat. Corona erschwert den Blick in die Zukunft wesentlich.

Der Finanzplan des Kantons Uri gleicht viel eher einem Blick in die Kristallkugel, denn einer genauen Prognose. «Es war auch schon einfacher, einen Finanzplan zu machen», sagte Finanzdirektor Urs Janett im Landrat und sprach damit die Unsicherheiten aufgrund der Coronakrise an. Hellseherische Fähigkeiten sind jedoch nicht nötig, um in den kommenden Jahren negative Ergebnisse hervorzusagen. Die Rückgänge aus dem Nationalen Finanzausgleich sind gegeben, und hohe Abschreibungen aufgrund der Grossinvestitionen ebenfalls.

Gemeinsame Aufgabe von Regierung und Landrat

Für den Grossteil des Landrats ist dies jedoch kein Grund, in Panik auszubrechen. Bei zwei Gegenstimmen wurde der Finanzplan deutlich zur Kenntnis genommen. «Uri hat in der Zeit gespart», griff Georg Simmen (FDP, Realp) als Präsident der Finanzkommission auf ein Sprichwort zurück. Somit kann der Kanton nun «in der Not» davon zehren. Trotzdem stellt er infrage, ob die positiven Szenarien in Sachen Steuererträge vor dem Hintergrund der Coronakrise wirklich realistisch sind. Langzeitschäden seien nicht bezifferbar, stellte auch Michael Arnold (CVP, Altdorf) fest. Aber: «Uri tut gut daran, frühzeitig Massnahmen einzuplanen.» Auch für Thomas Sicher (FDP, Altdorf) ist klar, dass spätestens ab 2024 nicht mehr alle Parameter der Schuldenbremse eingehalten werden können. Es sei die gemeinsame Aufgabe von Landrat und Regierung, die Entwicklung im Auge zu behalten.

Dies ist auch Christian Schuler (SVP, Erstfeld) bewusst. Er erhofft sich, dass die Infrastruktur die gewünschten positiven Effekte für das Wohlergehen des Kantons bewirken werden. Auch er erachtet Massnahmen für nötig - aber: Eine Steuererhöhung stelle keine Option dar. «Diese würde von uns bekämpft», unterstrich er. Von einer Steuererhöhung sprach Sylvia Läubli (SP, Erstfeld) zwar nicht. Doch: «Wir schliessen nicht aus, dass man über das Steuersystem sprechen muss.» Heute kenne Uri keine Progression mehr. Dies spiele etwa in ihrer Wohngemeinde Erstfeld keine so bedeutende Rolle, da dort die Unterschiede der Steuereinkommen schweizweit am geringsten seien. Dies treffe aber nicht auf jede Urner Gemeinde zu.

«Wir reden es uns schön»

Gar nicht zu frieden mit dem Finanzplan ist Alois Zurfluh (CVP, Attinghausen). Uri laufe über die kommenden Jahre in eine hohe Verschuldung hinein. Das aktuell gute Zinsniveau müsse nicht ewig anhalten. «Wir reden es uns schön», so Zurfluh.

«Da hinterlassen wir unseren Nachkommen eine grosse Last.»

Finanzdirektor Urs Janett betonte, man werde die Ausgaben und die rote Linie der Schuldenbremse genau im Auge behalten. Es gelte aber auch, die Chancen zu nutzen, welche die Grossinvestitionen mit sich brächten. «Es ist wichtig, dass wir alle miteinander den Karren ziehen und Uri gemeinsam vorwärts bringen.»