Das Kellertheater Altdorf lädt zum Flohmarkt ein Im Kellertheater Vogelsang kann am kommenden Sonntag gestöbert, gekauft, verkauft und gefeilscht werden. Die Türen werden um 11 Uhr geöffnet.

Für die einen unbrauchbar, von anderen begehrt – versteckte Perlen warten darauf, entdeckt zu werden. (Bild: PD)

(pd/RIN) Brauchbares, Unnützes, Tragbares, Wunderbares, Antikes, Modernes, Passendes, Untaugliches oder Wertvolles; unzählige Schätze warten darauf, entdeckt zu werden. Das Kellertheater Vogelsang lädt am kommenden Sonntag, 31. März, zum Flohmarkt ein. Für das leibliche Wohl der Gäste und Aussteller sorgt das Vogelsang-Team. Musik säuselt aus den Boxen und beschert einen Sonntag mit Tausch und Braus.

Der Flohmarkt im Kellertheater Vogelsang richtet sich an private Aussteller. Für weitere Informationen sollen sich Interessierte per E-Mail an flohmarkt@kiv.ch wenden. Die Ausstellerplätze sind beschränkt, deshalb bittet das Vogelsang-Team um eine Anmeldung an flohmarkt@kiv.ch.