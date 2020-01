Floorball Uri liefert sich in Baar eine Hitchcock-Partie In einem unglaublich spannenden Match verloren die Herren I von Floorball Uri mit 7:8 in der Verlängerung.

Joel Bissig (hier gegen Einhorn Hünenberg) erzielte mit einem Flachschuss einen Treffer. Bild: urh

Die diesjährige 2.-Liga-Meisterschaft (Gruppe 3) bietet Spannung pur. Zwischen dem Liga Primus und dem Fünftplatzierten liegen gerade einmal 4 Punkte. Ein Spitzenplatz ist dementsprechend zum Greifen nahe. Entfesselt startete das Heimteam in die Partie gegen die White Indians Baar. Schon in der 3. Minute erzielte Manuel Arnold I das 1:0 im Powerplay nach einem Querpass von Rico Marx. Wie aus dem Nichts fiel in der 6. Minute der Ausgleich der Indians nach einem Fehler in der Auslösung. Das Spiel war grösstenteils ausgeglichen und ereignisarm in den Folgeminuten. Erst als Manuel Arnold I in der 15. Minute den freistehenden Urs Arnold anspielte und dieser den Ball perfekt ins Gehäuse versenkte, änderte sich der Spielstand zum 2:1. In der 18. Minute wurde ein Schuss eines Zugers von einem Verteidiger ins eigene Tor zum 2:2 abgefälscht.

Mit mehr Tempo und Offensivdruck kamen die «Stiere» aus der Kabine zurück. Bei einer 2-gegen-1-Situation in der 22. Minute steckte Jan Bissig den Ball Sven Herger zu. Mit Leichtigkeit schob er den Ball zum 3:2 ins offene Tor. Eine Minute später erreichte ein Bandenpass von Alex Schuler den ungedeckten Joel Bissig. Den Raum nutzte Bissig mit einem Flachschuss ins nahe Torwart­eck zum 4:2 Vorsprung. Schlag auf Schlag ging es, denn in der 24. Minute waren es die Baarer, die mittels eines einstudierten Freistosses auf 4:3 verkürzten. Gleich darauffolgend sprintete Joel Bissig an allen Gegenspielern vorbei und assistierte somit Urs Arnold zum 5:3. Obwohl die Urner das Geschehen kontrollierten, führte eine Boxplaysituation in der 35. Minute zum 5:4. Nach einem unnötigen Ballverlust vor dem Tor von Dominic Renner in der 38. Minute fiel noch der Ausgleichtreffer.

Zu viele Eigenfehler in der Defensive

Fünf Minuten nach der Pause gingen die White Indians erstmals mit 5:6 in Führung. Dies war ein Weckruf für die Mannschaft von Coach Adrian Wipfli. Nur zwei Minuten später kam Jan Bissig mit viel Zug in den Torraum und überlistete auch noch den Torwart zum 6:6-Ausgleichstreffer. Dank eines überstandenen Boxplays und vieler guter Paraden von Dominic Renner konnten die Gäste kein Tor mehr erzielen. Der erfahrene Rolf Arnold brachte viel Energie in die Schlussphase.

In der 55. Minute lancierte er Sven Herger an der Seite. Mit einem Monster von Slapshot erzielte er das 7:6 und versetzte damit die Fans im Feldi in Ektase. Der Jubel brach jedoch ein, als ein Spieler von Baar 30 Sekunden vor dem Schlusspfiff noch den Ausgleich schoss, was die Overtime bedeutete. Ein Schuss von Jan Bissig tanzte in der Overtime auf der Torlinie. Die Spieler der Herren I freuten sich schon, doch der Schiedsrichter zeigte deutlich an: «No Goal». Nachträglich wurde aber von mehreren Zeugen bestätigt, dass der Ball drin war. Den Sportlern war aber bewusst, dass am Entscheid der Unparteiischen nicht gerüttelt werden kann, wodurch die Urner um einen verlorenen Punkt trauern müssen. Die Entscheidung fiel in der 62. Minute, als ein Zuger im Slot vergessen ging. Bezeichnend für das ganze Spiel glänzten die Spieler von Floorball Uri in der Offensive, verzeichneten aber auch viele entscheidende individuelle Fehler. (pd/zf)