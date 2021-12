Flüelen 40 Knoten für die Seepolizei: Neues Boot wurde eingeweiht Heute Mittwoch wurde – coronabedingt im kleinen Rahmen – in Flüelen das neue Polizei- und Seerettungsboot eingeweiht und seiner Bestimmung übergeben.

Polizeikommandant Reto Pfister eröffnete die Einweihung und führte durch den Anlass. In seinen Begrüssungsworten verwies er auf die Notwendigkeit der Beschaffung. «Das bisherige Polizeiboot stammte aus dem Jahr 1971. Es leistete seinen Dienst zunächst 20 Jahre auf dem Zürichsee, bevor es im Jahr 1991 zur Kantonspolizei Uri kam. Es war also höchste Zeit für ein neues Polizei- und Seerettungsboot», so Pfister.

Heute wurde das neue Seerettungs- und Polizeiboot «Nepomuk» in Flüelen getauft. Von links: Hubert Lussmann, Chef Kommandodienste; Regierungsrat Dimitri Moretti, Sicherheitsdirektor; Taufpatin Sylvia Läubli Ziegler, Landratspräsidentin; Domherr Franz Imhof; Reto Pfister, Polizeikommandant. Bild: PD

Sicherheitsdirektor Dimitri Moretti erinnerte in seiner kurzen Ansprache an die Bedeutung des Urnersees als Verkehrsweg, Touristenmagnet und Erinnerungsort. Weiter meinte der Sicherheitsdirektor: «Die Polizeiangehörigen leisten sehr gute Arbeit und sorgen für Sicherheit und Ordnung auf dem von verschiedenen Anspruchsgruppen genutzten Urnersee.» Er verwies auf die Unterstützung des Regierungsrats und des Landrats und sprach ihnen, wie auch den weiteren am Beschaffungsprozess beteiligten Personen, seinen besten Dank aus.

Weiter kam Neptun, der Meeresgott der römischen Mythologie, vom Grund des Urnersees und verlas seine Gebote und erteilte dem Schiff seinen nautischen Segen. Danach liess Taufpatin Sylvia Läubli Ziegler, Landratspräsidentin, den Korken knallen und taufte das neue Boot auf den Namen «Nepomuk». Sie wünschte Boot und Besatzung «allzeit gute Fahrt und immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel».

Name kommt vom heiligen Schutzpatron

Hubert Lussmann, Chef der Abteilung Kommandodienste bei der Kantonspolizei Uri, ist der Namensgeber. Sein Vorschlag, das neue Polizei- und Seerettungsboot «Nepomuk» zu nennen, setzte sich bei einem internen Wettbewerb durch. Der heilige Johannes Nepomuk gilt als Schutzpatron der Schiffer und Flösser. Anschliessend segnete Domherr Franz Imhof das Schiff mit den Worten, «möge dem Polizeikorps mit ihrem neuen Boot, welches im Dienst von Land und Volk von Uri steht, ein segensreiches Wirken beschieden sein».

Der Urnersee wird von vielen Anspruchsgruppen genutzt. Entsprechend ist die polizeiliche Präsenz zur Aufrechterhaltung von Sicherheit und Ordnung sowie zur Sicherstellung der Seerettung von zentraler Bedeutung. Um diese Aufgaben professionell, sicher und rasch ausführen zu können, benötigt die Kantonspolizei ein zweckmässiges, einsatzbezogenes sowie zeitgemässes Polizeiboot. Das neue Polizei- und Seerettungsboot der Werft Marina Rütenen AG mit Sitz in Beckenried erfüllt diese Anforderungen voll und ganz. (PD/KG)