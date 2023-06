Flüelen Auseinandersetzung in der Unterkunft Vögeliwohl – eine Person verletzt Die Polizei hat nach der Auseinandersetzung in der Unterkunft für minderjährige Flüchtlinge in Flüelen eine Person vorläufig festgenommen. Diese wurde inzwischen aber wieder freigelassen.

Die Unterkunft Vögeliwohl (Mitte) ist eine Unterkunft für jugendliche Asylsuchende. Bild: Urs Hanhart (24. Februar 2023)

Zwischen zwei minderjährigen Flüchtlingen aus Afghanistan ist es am Freitagmorgen in der Unterkunft Vögeliwohl an der Dorfstrasse in Flüelen zu einer Auseinandersetzung gekommen. Im ehemaligen Guesthouse Vögeliwohl sind seit rund zwei Monaten minderjährige Asylsuchende untergebracht. Wie die Kantonspolizei Uri in einer Mitteilung schreibt, wurde einer der beiden Personen vorläufig festgenommen. Dabei handelt es sich um einen 16-jährigen afghanischen Staatsangehörigen. Er konnte aber gemäss Polizeiangaben am späteren Nachmittag wieder freigelassen werden. Die zweite Person, ein ebenfalls 16-jähriger afghanischer Staatsangehöriger, wurde mit leichten Verletzungen durch den Rettungsdienst Uri ins Kantonsspital überführt. Dieses konnte er zwischenzeitlich wieder verlassen.

Der genaue Sachverhalt ist noch nicht geklärt und bildet Gegenstand der laufenden Ermittlungen der Kantonspolizei Uri.

24-Stunden-Sicherheitsdienst eingerichtet

Wie die Polizei schreibt, sorgen die für die Betreuung zuständigen Personen dafür, dass die beteiligten minderjährigen Flüchtlinge räumlich getrennt untergebracht werden. Zudem ist in der Unterkunft Vögeliwohl in Flüelen bis auf Weiteres ein 24-Stunden-Sicherheitsdienst vor Ort.