Flüelen Beim freien Sitz im Gemeinderat kommt es zur Kampfwahl Erstmals seit langem kommt es in Flüelen wieder zur einer Gemeinderatswahl, bei der es mehr Kandidaten als Sitze gibt. Zwei Personen haben bislang ihr Interesse am Sitz von Philipp Eigenmann bekundet.

Er wohnt mittlerweile nicht mehr in Flüelen: Philipp Eigenmann hat seinen Wohnsitz verlegt und ist deshalb seit vergangenem Monat nicht mehr Mitglied des fünfköpfigen Flüeler Gemeinderats. Für ihn muss deshalb ein Ersatz her, der für den Rest der Amtsdauer, die kommendes Jahr endet, seinen Platz einnimmt. Die Wahl findet am 26. September statt.

Innert der vorgegebenen Frist für Wahlvorschläge sind nun zwei Kandidaturen bei der Gemeinde eingegangen, wie diese am Freitag mitgeteilt hat. Einerseits handelt es sich dabei um eine Kandidatur der FDP, andererseits um eine der Gruppe «Für ein attraktives Flüelen». Beide Wahlvorschläge sind von mindestens 15 stimmberechtigten Flüelern unterzeichnet worden. Somit würde erstmals seit rund 20 Jahren eine Flüeler Gemeinderatswahl nicht still erfolgen, wie es seitens Gemeinde heisst.

Sozialberaterin und Volleyballerin

Tania Forrer-Schuler. Bild: PD

Für die Gruppe «Für ein attraktives Flüelen» steigt Tania Forrer-Schuler in den Ring, wie diese in einer eigenen Mitteilung wissen lässt. Die 32-jährige Familienfrau arbeitet als Sozialberaterin und Bereichsleiterin Kurswesen bei der Pro Senectute Uri. Zu ihren Hobbys zählt sie unter anderem Volleyball, Wandern, Biken und «den Urnersee geniessen».

Forrer-Schuler wolle sich im Gemeinderat für attraktiven Wohnraum für Familien einsetzen. Zudem möchte sie ein «aktives Altern in der Gemeinde» ermöglichen. Weiter möchte sie sich für optimale Bedingungen für die Flüeler Vereine stark machen. «Die Gruppierung ‹Für ein attraktives Flüelen› schlägt Tania Forrer-Schuler zur Wahl vor und hofft auf eine breite Unterstützung in der Bevölkerung», heisst es abschliessend.

Vermögensmanager und Feuerwerksorganisator

Jaime Arnold. Bild: PD

Für die FDP will der Präsident der Flüeler Ortspartei ran, Jaime Arnold. Der 34-Jährige ist Vermögensverwalter bei der UBS, studiert nebenbei im Master Betriebswirtschaft und präsidiert seit fünf Jahren die Flüeler FDP. Präsident ist Arnold überdies auch beim Verein Tortuga, welcher in Flüelen jährlich das Feuerwerk- und Seenachtfest organisiert. Als Samichlaus besucht er im Dezember jeweils die Flüeler Kinder. Auch er ist in seiner Freizeit gerne am oder auf dem Wasser, oder auf dem Bike. «Als verankerter Flüeler möchte ich die Gemeinde vorwärtsbringen», sagt Arnold auf Anfrage. Wichtig sei ihm dabei ein guter Austausch mit der Bevölkerung.

Der weggezogene Philipp Eigenmann gehörte ebenfalls der FDP an und war unter anderem für die Bereiche Bau, Verkehr, Umwelt und Raumordnung zuständig. Die vier weiteren Gemeinderäte – darunter eine Frau – gehören zur Hälfte der FDP an, der Rest ist parteilos. An der Wahl vom 26. September können nun aber auch alle anderen wahlberechtigten Flüelerinnen und Flüeler gewählt werden. Diese müssen nicht mehr vorgängig vorgeschlagen werden.