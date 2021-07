Flüelen Beim Schulhaus Matte beginnen die Sanierungsarbeiten Während der Bauzeit ist der Zugang zum Schulhaus Matte Nord für Schüler nur von der Kirchstrasse her möglich.

Das Schulhaus Matte in Flüelen ist sanierungsbedürftig. Bild: Urs Hanhart (Flüelen, 25. Juni 2019)

In Flüelen wird das beinahe 70-jährige Schulhaus Matte saniert. Ab Montag, 19. Juli, beginnen die Bauplatzinstallationen und die umfassenden Rückbauarbeiten, wie die Gemeinde Flüelen mitteilt. Ab Oktober 2021 wird mit den eigentlichen Sanierungsarbeiten gestartet. Es wird mit einer Bauzeit von rund einem Jahr bis zirka Ende Oktober 2022 gerechnet.

Während der Bauzeit ist der Zugang zum Schulhaus Matte Nord für Schüler- und Lehrerschaft nur von der Kirchstrasse her möglich. Der Durchgang über das Schulareal Matte ist für Fussgänger und Fahrzeuge gesperrt. Die Bauherrschaft Einwohnergemeinde Flüelen bittet, die entsprechenden Signalisationen zu beachten und die angezeigte Verkehrsführung zu befolgen. Die Zufahrt für den motorisierten Verkehr zu den angrenzenden Liegenschaften ist grundsätzlich immer gewährleistet. Die Unternehmungen werden bemüht sein, die Beeinträchtigungen und den Baustellenlärm so gering wie möglich zu halten, heisst es in der Mitteilung weiter. Die Bauherrschaft dankt für das Verständnis. (pd/RIN)