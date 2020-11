Bergungsarbeiten eines landwirtschaftlichen Fahrzeuges enden in Flüelen tödlich

Eine Person bei Auseinandersetzung am Schweizerhofquai verletzt – mutmassliche Täter ermittelt

Am Samstag kam es am Schweizerhofquai zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Ein Mann wurde dabei mit einer Flasche am Kopf verletzt. Ein mutmasslicher Täter konnte kurze Zeit später festgenommen, ein Weiterer ermittelt werden.