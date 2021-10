Flüelen Bushaltestelle Altersheim wird umgestaltet Die Haltestelle wird an die Bedürfnisse von Menschen mit einer Behinderung angepasst.

Das 2004 in Kraft gesetzte Behindertengleichstellungsgesetz (Behig) verlangt, dass Menschen mit Behinderung den öffentlichen Verkehr möglichst selbstständig nutzen können. Nun werden die Bushaltestellen Altersheim der Auto AG Uri zwischen dem 4. und 31. Oktober gemäss den gesetzlichen Vorgaben angepasst, wie die Baudirektion des Kantons Uri mitteilt.

Die Bushaltestelle Altersheim in Flüelen wird behindertengerecht umgebaut und in Fahrtrichtung Nord näher zum Altersheim verschoben. Bild: PD/Baudirektion Uri

Neu wird die Bushaltestelle in Fahrtrichtung Nord näher zum Altersheim verschoben. Dadurch kann ein Sonderbordstein eingebaut werden, der ein niveaugleiches Einsteigen ermöglicht. Die Bushaltestelle in Fahrtrichtung Süd bleibt bestehen, wo sie ist. Die Sitzbank im Wartehaus wird aber in der Länge gekürzt, damit ein Rollstuhl neben der Sitzbank Platz hat. Die Arbeiten finden tagsüber statt. Wenn die Anpassungen bei der Bushaltestelle in Fahrtrichtung Nord gemacht werden, wird der Verkehr von einem Verkehrsdienst geleitet. Blaulichtorganisationen können die Baustelle jederzeit passieren. Die Kosten betragen 100'000 Franken. (sok)