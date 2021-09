Flüelen Elternzirkel besucht mit den Sprösslingen den Werkhof der Einsatzkräfte Die Kinder erfuhren allerhand über den Alltag der Urner Einsatzkräfte.

60 Kinder des Elternzirkels Altdorf besuchten den Werkhof der Polizei in Flüelen. Dabei bekamen sie unter anderem Einblick in die Zentrale. Auf Bildschirmen konnten sie den Stau in Airolo und das Wegfahren eines Pannenwagens live mitverfolgen. Ebenso fasziniert waren die Kinder von den Polizeihunden, wie es in einer Mitteilung heisst. So wurden Gegenstände versteckt, die dann von einer Hünding erschnüffelt wurden.

Im Fahrzeugpark durfte sich, wer wollte, auf einen Polizeitöff setzen, das Wageninnere eines Dienstwagens erkunden oder in eine Gefängniszelle im Bus setzen. Und mit Feuerwehrjacke, die den Kindern bis zum Boden reichte, und Helm geschützt, durften die Kinder Wasser spritzen. (sok)