Flüelen Feuer in Mehrfamilienhaus ausgebrochen – Bewohner und Bewohnerinnen evakuiert Am Samstagabend brannte es in einem Haus in Flüelen. Ein Mann wurde wegen Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht.

An der Dorfstrasse in Flüelen ist am Samstagabend, 12. März in einem Mehrfamilienhaus im Untergeschoss ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr brachte den Brand rasch unter Kontrolle und verhinderte ein Übergreifen der Flammen auf das restliche Haus, wie die Kantonspolizei Uri mitteilte. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurde das Gebäude evakuiert. Einen 53-jährigen Mieter brachte der Rettungsdienst wegen des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung ins Spital.

Die Bewohnerinnen und Bewohner des Mehrfamilienhauses organisierten ihre Unterbringung selbstständig und übernachteten bei Freunden und Verwandten. Die Brandursache wird durch die Polizei untersucht. Die Höhe des Sachschadens kann noch nicht beziffert werden.

Im Einsatz standen nebst der Kantonspolizei Uri, bei der die Brandmeldung gegen 18 Uhr einging, die Feuerwehren Flüelen, Altdorf und Sisikon sowie die Rettungsdienste Uri und Schwyz und das Feuerwehrinspektorat. (spe)