Flüelen Finanzvorsteherin geht in Pension Trudy Muther hat sich nach 42 Jahren Dienst verabschiedet. Ihr Nachfolger heisst Markus Imholz.

Ein ganzes Arbeitsleben leistete Trudy Muther für die Gemeinde Flüelen. Nach über 42 Jahren Gemeindedienst ist die Vorsteherin der Finanzabteilung der Gemeindekanzlei Flüelen nun per Ende Oktober in Frühpension getreten. Direkt nach dem Ende ihrer Lehre bei der Gemeindekanzlei Wassen trat Trudy Muther am 1. August 1979 in den Dienst der Gemeinde Flüelen ein. Sie hat den gesamten Wandel im Umgang mit mechanischen Schreib- und Buchungsmaschinen bis hin zur digitalen Rechnungsbezahlung mittels QR-Code erlebt und mitgestaltet.

Trudy Muther wird von Gemeindepräsident Remo Baumann verabschiedet. Bild: PD

Mit einer kleinen Verabschiedungsfeier wurde Trudy Muther letzte Woche durch den Gemeinderat und das Gemeindepersonal verabschiedet. Im Namen aller Flüelerinnen und Flüeler dankte Gemeindepräsident Remo Baumann der künftigen Pensionärin für den vorbildlichen Einsatz, die enorme Leistungsbereitschaft und die Loyalität gegenüber der Arbeitgeberin. Gleichzeitig wurde als ihr Nachfolger Markus Imholz begrüsst. (pd/lur)