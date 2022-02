Fasnacht Flüelen lässt die Stimmung überkochen Über 500 Fasnächtlerinnen und Fasnächtler genossen die tollen Darbietungen im Dorfkern nach dem Motto «Flüelen kocht».

6 Bilder 6 Bilder Hier wird mit lebendigen Zutaten gekocht. Bild: Georg Epp (Flüelen, 27. Februar 2022)

Am Sonntagnachmittag wurde es nach und nach eng im Dorfzentrum, bei schönstem Wetter wollten unzählige Fasnachtsfans den Start der Darbietungen in und um die Rudenz-Arena nicht verpassen. Der Fasnachtssonntag bleibt in Flüelen seit rund 50 Jahren der Hauptanlass der Fidelitas.

Allerdings wurde dieses Jahr die eine oder andere Gruppe früh oder auch ganz kurzfristig wegen der Pandemie ausgebremst. Punkt 14 Uhr begann das Spektakel mit der Guggenmusik Papperlapapp unter der Regie von Kardinal «Don Coolio». Die Luzerner Kleinformation, gemischt mit Urner Mitgliedern, benutzte die bereitgestellte Bühne nicht, sie wollte inmitten der Fasnachtsfamilie die Stimmung anheizen, was auch sehr gut gelang.

Der Platz war knapp

Die angeheizte Stimmung übernahm dann postwendend die Altdorfer Guggenmusik McFlarty. Hier hatte die inzwischen eingetroffene Katzenmusik keine Chance, sich eine Rettungsgasse im Rudenzpark zu verschaffen. Aus Platzgründen nützten dann die Gassäjüützer Ättighüüsä die Bühne für ihren Auftritt, sie sind seit vielen Jahren treue Gäste in Flüelen. Wer im Rudenzpark keinen Platz mehr fand, konnte sich rund um die Arena an den Darbietungen der Dorfschränzer, FC Flüelen, Pfyfelers & Friends, Fraiä-Matrosä-Chöörli, Chochergroup oder im Bistro Du Lac amüsieren. Nach dem Motto «Lang gekochte Gerüchte leben länger» präsentierte das Fraiä-Matrosä-Chöörli Vorspeisen, Hauptgerichte, Desserts und Getränke in humorvoller Versform.

Unter anderem wurde behauptet: «Die Fidelitas hat das Hotel Tourist gekauft und betreut dort gestrandete Fasnächtler. Damit fehlt wohl das Geld für die Fidelitas-Kutsche zu renovieren, sie müsse altershalber in den definitiven Ruhestand.» Die Chochergroup nutzte die Gelegenheit mit einem Neuanfang des Hotels Tourist im Rudenzpark, allerdings ohne Übernachtungsgelegenheiten, nur noch mit Restaurant und Bar. Eine gelungene Tanzshow präsentierten die Dorfschränzer, in Seedorf planen sie eine vegane Bananenplantage, weil diese Sorte nicht zu stark dem Sonnenschein ausgesetzt werden darf.

Fidelitas Flüelen feiert bald ihr 100-Jahr-Jubiläum

Abnormal zufrieden mit der Flüeler Fasnacht zeigte sich der neue Präsident Thomas Bissig. Obwohl für einmal etwas weniger Vereine und Gruppen mitmachen konnten, sei die Stimmung genial. In zwei Jahren feiert die Fidelitas Flüelen ihr 100-jähriges Bestehen. Ehrenmitglieder und Vorstand haben bereits Ideen gesammelt, um das Jubiläum würdig zu feiern. Der Vorstand fordert aber alle Flüeler Fasnächtler nochmals auf, bis Ende April 2022 gute Impulse und Ideen zu melden, um sie in die Planung einzubeziehen. Weil man dieses Jahr auf ein grosses Festzelt verzichtete, verlagerte sich das Geschehen vermehrt in die Gaststätten. Im Restaurant Schützenstube startete um 20 Uhr die Fasnachtsparty mit den originalen Flüeler-Klosterbrüdern, Gross und Klein amüsierte sich köstlich an der gelungenen Dorffasnacht.