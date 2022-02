Flüelen Freiwillige Feuerwehr ehrt zahlreiche Mitglieder Mit 1131 Einsatzstunden leistete die freiwillige Feuerwehr Flüelen im vergangenen Jahr ein überdurchschnittliches Pensum. Roger Méroz ersetzt Richi Stadler im Vorstand.

Nach traditionellem Parademarsch ab Restaurant Linde zum Tagungslokal Restaurant Schützenstube startete die 120. GV der Freiwilligen Feuerwehr Flüelen. Präsident Lük Walker freute sich, am vergangenen Samstag 56 Vereinsmitglieder und zahlreiche Gäste, unter ihnen die Delegation des Gemeinderates mit Präsident Remo Baumann an der Spitze, sowie Sandra Volken und Irene Hauser vom Samariterverein, speziell zu begrüssen. In kurzem Memento gedachte die Feuerwehrfamilie den verstorbenen Ehrenmitgliedern Walter Amrhein und Leo Arndt.

Geehrte und Beförderte der Freiwilligen Feuerwehr Flüelen (hinten von links): Roger Méroz, René Méroz, Sandro Stadler, Christof Walker und David Arnold. Vorne von links: Richi Stadler, Pascal Arnold, Oliver Iseli, Irma Méroz, Damian Walker und Toni Zgraggen. Georg Epp (Flüelen, 5. Februar 2022)

Im Jahresbericht des Präsidenten und des Kommandanten blickte man auf ein ereignisreiches Vereinsjahr zurück. Mit 1131 Einsatzstunden, ein Mehrfaches der letzten Jahre, hat der neue Kommandant Marco Müller nicht gerechnet. Allein das Seehochwasser Mitte Juli brachte 995 Einsatzstunden. Zweimal stand man wegen eines Hangrutsches im Sedel und auch zweimal im Giebel/Bodmi (Fehlalarm Brand und Fahrzeugbergung) im Einsatz. Müller freute sich, mit Mathias Gisler, Stefan Kneubühler, Fabian Müller und Kevin Müller gleich vier neue Feuerwehrmänner zu integrieren, von Hannes Briker und Carlo Indergand musste der Rücktritt akzeptiert werden. Beförderungen gab es für Pascal Arnold und Roger Méroz zum Offizier und David Arnold zum Unteroffizier.

Mehreinnahmen in der Kasse

Wegen der Pandemie musste die GV im letzten Jahr per Zirkularverfahren über die Bühne gebracht werden und ein weiteres Mal wurde die Vereinsreise verschoben. In kleinerem Rahmen agierte man an der «Chilbi light» im Rudenzpark erfolgreich. Hier ging ein grosser Dank an die Gemeinde, den Gemeinderat, die beteiligten Vereine und Helfer. Kassier Hanspeter Kaufmann freute sich, durch die besonderen Coronaumstände Mehreinnahmen von rund 17’500 Franken zu präsentieren.

Nach dem Rücktritt von Vizepräsident Richi Stadler konnte die entstandene Lücke mit Roger Méroz wieder geschlossen werden. In einer Bestätigungswahl wurden Samuel Käslin, Pascal Arnold und Revisor Pius Käslin einstimmig wiedergewählt. Der Vorstand besteht somit neu aus Präsident Lük Walker, Vizepräsident Samuel Käslin, Kassier Hanspeter Kaufmann, Aktuar Mario Ulrich und den Beisitzern Pascal Arnold, Sandro Stadler und Roger Méroz. Im Amt bleibt auch Revisor Richi Arnold.

Neue Einsatzfahrzeuge in Sichtweite

Der abgetretene Kommandant Christof Walker orientierte über die neuen Einsatzfahrzeuge. Das Pikett-Fahrzeug mit Kleinlöscheinheit wird demnächst 30-jährig und das Personen- und Material-Transportfahrzeug ist seit 20 Jahren im Einsatz. Eigentlich hoffte man im Herbst, das neue Kleintanklöschfahrzeug in Betrieb zu nehmen und etwas später auch das neue Personen- und Transportfahrzeug. Wegen Lieferengpässen von diversen Komponenten musste die Beschaffung zurückgestellt werden. Die Hoffnung ist gross, noch vor den Sommerferien mindestens das Kleintanklöschfahrzeug in Betrieb nehmen zu können, Details über die Einweihung konnten aber keine genannt werden. Immerhin konnte die erste Teillieferung, ein Ersatzrad, an der Generalversammlung präsentiert werden.

Der Vorstand vor dem ausgedienten Einsatzfahrzeug (von links): Hanspeter Kaufmann, Mario Ulrich, Pascal Arnold, Lük Walker, Marco Müller, Sandro Stadler Samuel Käslin und Roger Méroz. Georg Epp (Flüelen, 5. Februar 2022)

Präsident Lük Walker wertete die Ehrung langjähriger Feuerwehrkameraden als Höhepunkt der Versammlung. Nach 15 Aktivjahren konnten Sandro Stadler und Damian Walker in die Reihen der Ehrenmitglieder aufgenommen werden. Mit grossem Applaus wurde auch das Wirtepaar Irma und René Méroz, das nahezu 30 Jahre die Freiwillige Feuerwehr Flüelen grosszügig unterstützte, ebenfalls mit der Ehrenmitgliedschaft belohnt.

«Grosses Vertrauen in der Bevölkerung»

Bereits 20 Jahre dabei sind Bruno Gisler und Richi Stadler und 30 Jahre Aktivmitgliedschaft feierte Oliver Iseli. Schliesslich freute sich Gemeindepräsident Remo Baumann, zwei Feuerwehrkameraden für 25 Jahre Feuerwehrdienst speziell zu ehren: Christof Walker und Toni Zgraggen. Sie konnten ein Geschenk der Gemeinde in Empfang nehmen und werden an der kantonalen Delegiertenversammlung vom 20. Mai in Hospental als neue Kantonale Ehrenmitglieder geehrt.

Baumann nutzte auch die Gelegenheit, im Namen der Bevölkerung und des Gemeinderates der Feuerwehrfamilie zu danken. «Dass die Feuerwehr nach wie vor grosses Vertrauen in der Bevölkerung geniesst, beweist allein die Tatsache, dass erneut über 10'000 Franken Gönnerbeiträge geleistet wurden», meinte er. Die Grüsse des Samaritervereins überbrachte Sandra Volken. Sie bedankte sich in erster Linie für die gute Zusammenarbeit beim Betrieb der Chilbi-Aktivitäten im Rudenzpark. Mit feinem Nachtessen startete man den geselligen Teil der Zusammenkunft.