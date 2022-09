Flüelen Im «Sternen» gibt es Platz für 50 Geflüchtete aus der Ukraine In der ehemaligen Hostellerie Sternen laufen Vorbereitungen, damit ab Oktober bis zu 50 Personen temporär untergebracht werden können.

Da damit zu rechnen ist, dass der Flüchtlingsstrom aus der Ukraine in der kälteren Jahreszeit wieder zunehmen wird, ist das Schweizerische Rote Kreuz (SRK) im Auftrag des Kantons auf der Suche nach geeignetem Wohnraum für die ankommenden Geflüchteten. Die ehemalige Hostellerie Sternen in Flüelen wird ab Oktober 2022 Platz für bis zu 50 Personen bereitstellen. Derzeit laufen die Vorbereitungen für eine temporäre Unterbringung, heisst es in einer Mitteilung der Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion. Ob und wann der Bezug erfolge, hänge von der aktuellen Lage und vom Zustrom der Geflüchteten ab.

Derzeit sind rund 220 Ukrainerinnen und Ukrainer im Kanton Uri untergebracht. Die Flüchtlinge werden auf alle Urner Gemeinden verteilt. (cn)