Flüelen Lenker kollidiert nach Sekundenschlaf mit Mauer Nach dem Selbstunfall um 1 Uhr nachts kam der Urner Personenwagen auf einem Trottoir zum Stehen. Verletzt wurde niemand.

Der Sachschaden beläuft sich auf rund 10'000 Franken. Bild: PD/Kapo Uri

(RIN) Wegen eines Sekundenschlafs verlor ein Urner PW-Lenker gemäss eigenen Aussagen die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Lenker des Personenwagens fuhr am Samstag, 12. Dezember, kurz vor 1 Uhr nachts auf der Axenstrasse in Flüelen in Fahrtrichtung Nord, wie die Kantonspolizei Uri in einer Mitteilung schreibt. Auf der Höhe der Verzweigung Kirchstrasse kam es dann zum Unfall. Der Lenker kollidierte mit einer Mauer auf der linken Strassenseite, fuhr noch einige Meter weiter und kam schliesslich auf dem Trottoir am rechten Strassenrand zum Stillstand, so die Kantonspolizei Uri. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden beträgt rund 10'000 Franken.