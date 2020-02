Flüelen: Velofahrer bei Kollision mit Geländer verletzt Ein auf einem Radstreifen in Flüelen verkehrender Velofahrer versuchte eine Kollision mit einem Fussgänger zu vermeiden. Dabei kollidierte der Velofahrer mit einem Geländer und wurde leicht verletzt.

(zim) Am Dienstag, 18. Februar, fuhr ein Velofahrer um etwa 16 Uhr auf dem Radstreifen der Axenstrasse in Flüelen in Fahrtrichtung Süd. Auf Höhe Gruonbach befand sich laut einer Meldung der Kantonspolizei Uri eine Person auf dem Trottoir beziehungsweise Radstreifen und beabsichtigte, den Velofahrer anzuhalten.

Als der Velofahrer versuchte, einen Zusammenstoss mit dieser Person zu verhindern, kollidierte er gemäss eigenen Aussagen mit dem rechtsseitigen Geländer und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Er wurde durch den Rettungsdienst Uri ins Kantonsspital überführt.

Es entstand gemäss Polizeiangaben keinen Sachschaden. Der genaue Unfallhergang ist noch unklar und wird durch die Kantonspolizei Uri ermittelt.