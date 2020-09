Flüeler Bergkameraden ehren langjährige Mitglieder Die SAC Ortsgruppe Flüelen blickt auf ein erfolgreiches vergangenes Jahr zurück. Auch konnten neue Mitglieder in den Verein aufgenommen werden.

Traditionell mit gebranntem Wasser begrüsst der Vorstand neue Bergkameraden; von links: Obmann Heinz Gisler, Oskar Vollenweider, Hanspeter Imhof, Paul Epp, Wisi Hänsli, Christof Walker und Hanspeter Amrhein. Bild: Georg Epp, Flüelen, 19. September 2020

Mitglieder der SAC-Ortsgruppe Flüelen füllten am vergangenen Samstag, 19. September, das Bergrestaurant Oberaxen hoch über Flüelen. Obmann Heinz Gisler freute sich, 27 Bergvagabunden und Gäste zur 47. Generalversammlung, die ursprünglich am 25. April angesagt war, zu begrüssen. Speziell begrüsste er die Delegation des Dachverbandes SAC Gotthard, Peter und Margreth Dittli. Einleitend zur GV überraschte Balz Bricker mit einem humorvollen Gedicht, rund um das Thema «Klimawandel».

Dank erfolgreicher Mitgliederwerbung konnten erneut drei neue Bergkameraden im Verein aufgenommen werden; Paul Epp aus Seedorf, Hanspeter Imhof aus Flüelen und Wisi Schuler aus Unterschächen. Das Protokoll von Hanspeter Amrhein war einmal mehr eine literarische und humorvolle Meisterleistung, die Lachmuskeln der Versammlungsteilnehmer wurden bereits zu Beginn der Versammlung strapaziert. Im Jahresbericht des Obmanns wurden die vergangenen Vereinsanlässe nochmals in Erinnerung gerufen. Unter anderem meinte er: «Das Herzstück eines funktionierenden Vereinslebens bildet immer wieder das kameradschaftliche Miteinander.» Höhepunkte im vergangenen Vereinsjahr waren einerseits die Sommertour Musenalp/Buochserhorn und andererseits das gelungene Wintersportwochenende im Gebiet Sörenberg mit einer Rekordbeteiligung von 18 Vereinsmitgliedern. Dank grosszügig aufgerundeten Vereinsbeiträgen konnte Kassier Wisi Hänsli erneut ein Plus von rund 700 Franken verkünden und das Vermögen des Vereins wuchs erstmals über 4000 Franken.

Kurz nach der GV sorgten Balz Briker (von links), Hanspeter Amrhein und Franz-Ferdi Infanger für musikalische Unterhaltung. Bild: Georg Epp, Flüelen, 19. September 2020

Seit 65 Jahre ist Jost Ziegler SAC-Mitglied

Eine ganze Reihe geöffneter Weinflaschen stand bereit, um anwesende Jubilare und runde Geburtstage gebührend zu feiern. An der GV der Stammsektion SAC-Gotthard feierten vier Vereinsmitglieder langjährige Mitgliedschaften. Es sind dies Kari Walker und Ruedi Gisler (25 Jahre), Karl Muheim (40 Jahre) und Jost Ziegler (65 Jahre). Mit einem kleinen Geschenk bedankte man sich auch bei Franz Muheim und Thomas Walker, die sich als Tourenführer und Organisatoren von Lawinenkurs und Wintersportwochenende erneut bewährt haben. Das nächste Wintersportwochenende geht am 18. bis 20. Februar 2021 in den Flumserbergen über die Bühne.

Die Grussworte der Stammsektion SAC Gotthard überbrachte Vizepräsident Peter Dittli. Er zeigte sich begeistert von der humorvollen und speditiv verlaufenen Generalversammlung. Mit Polenta und Braten aus der Küche von Claudia und Daniel Luthiger, Dessert von Paul Bissig und mit der Musikformation Hopfen und Balz, verstärkt mit Franz-Ferdy Infanger, startete der gesellige Teil der Versammlung.