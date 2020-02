Video Flüeler Fasnächtler feiern mit Stil Das lange herbeigesehnte Fracktreffen wurde am Samstag, 15. Februar, mit 34 aktiven und ehemaligen Vorstandsmitgliedern der Fidelitas mit einem gelungenen Fest gefeiert.

Viele Jahre hat man davon gesprochen, ein Treffen aller aktiven und ehemaligen Vorstandsmitglieder der Fidelitas Flüelen zu organisieren. Am Samstag war es nun endlich soweit. Von 49 möglichen Teilnehmern nahmen denn auch 34 Frackträger teil, was die Wichtigkeit dieses Anlasses unterstrich. Angesagt war die Teilnahme im Frack, welcher seit jeher das traditionelle Outfit des Vorstandes der Fidelitas ist.

Bunt gemischt in allen Alterskategorien war Ehrenmitglied Hans Sigrist, mit seinen stolzen 90 Jahren, der älteste Teilnehmer. Gut gelaunt traf man sich bei frühlingshaften Bedingungen am Schiffsteg in Flüelen, um mit dem toll restaurierten Fahrgastschiff Wilhelm Tell eine Apérofahrt auf dem Urnersee zu machen und das Heimatdorf der Fidelitas aus Distanz zu bewundern. Mit Fotos und Filmausschnitten schwelgte man in Erinnerungen und so manche Geschichte wurde wieder einmal zum Besten gegeben. Im Anschluss wurde, wie könnte es anders sein, zur Katzenmusik aufgestellt.

Mit Hühnerhaut und Freudentränen

Erstmalig in einer solchen Zusammensetzung ertönte der Flüeler Katzenmusikmarsch derart schön, dass nebst Hühnerhaut beim einen oder anderen Ehemaligen eine Träne der Freude ins Auge schoss. Selbstverständlich wurde die Katzenmusik begleitet von der guten, alten Fidelitaskutsche, welche mit ihrem Geknatter das Ambiente im Dorf untermalte.

Mit einer Getränkepause in der Schützenstube endete die Katzenmusik vor der «Rose», wo denn auch mit Spezialitäten aus der Thai-Küche und der Musik von DJ Poldi ein rauschendes Flüeler Fest gefeiert wurde. Alle waren sich einig, dass dies nicht das letzte Fracktreffen der Fidelitas war.