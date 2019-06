Flüeler Restaurant Mixx gehört neu zur Gilde Ihr Handwerk als Köchin hat Mireille Gisler seit ihrer Kindheit perfektioniert. Nun wird ihr kulinarisches Können unverhofft ausgezeichnet. Christian Tschümperlin

Mireille Gisler flankiert von Markus Säger, Ambassdor der Gilde (links) und René Röthlisberger von Wirtschaft Uri. (Bild: Christian Tschümperlin, Flüelen, 4. Juni 2019)

Grosse Ehre für Mireille Gisler aus Altdorf: Die Köchin und Inhaberin des Restaurants Mixx in Flüelen wurde dieses Jahr als einzige Frau in die Gilde der etablierten Schweizer Gastronomen eingeführt. Damit handelt es sich erst um den dritten Gastrobetrieb im Kanton Uri, dem diese Auszeichnung zuteil wird. Dem auserwählten Kreis gehören auch das Hotel Eden in Sisikon und das Schloss A Pro in Seedorf an.

Mireille Gisler ist erst die 17. Köchin unter 240 Köchen der Gilde. Mireille Gisler:

«Ich freue mich riesig über diese Ehre. Die professionelle Küche war schon immer eine Männerdomäne. Aber das ändert sich langsam.»

Zur Gilde zählen vom Gourmet-bis zum Bergrestaurant verschiedenste Küchen, die dem Gast ein besonderes Erlebnis zu bieten haben. Dies können die Gastfreundschaft, Sorgfalt oder marktfrische Produkt sein. Die Vereinigung legt wert darauf, die Mitgliederzahl von 300 Betrieben nicht zu überschreiten. Damit sollen rund 1 Prozent der Gastrobetriebe in der Schweiz ein besonderes Siegel erhalten.