Flüeli-Ranft Urner Schwinger am Nichtkranzer Schwingfest 16 Urner haben um eine Auszeichnung am Schwingfest gekämpft. Am Besten abgeschnitten haben Silvan Gisler und Lars Herger.

Silvan Gisler aus Spiringen hat den geteilten 6. Rang geholt. Bild: PD/Jeannette Herger

80 Schwinger haben am Nichtkranzer Schwingfest in Flüeli-Ranft um die begehrten Auszeichnungen gekämpft. Darunter befanden sich auch 16 Urner, heisst es in einem Bericht über den Anlass. Die rund 400 Zuschauenden wurden mit interessanten Zweikämpfen im Sägemehlring unterhalten.

Die Urner konnten nicht ganz vorne mitschwingen. Die Besten waren an diesem Tag Silvan Gisler aus Spiringen (Rang 6b) und Lars Herger aus Schattdorf (Rang 6e), mit einer Punktzahl von je 56,25.

Bei fünf Urnern fehlte ein Viertel Punkt für die Auszeichnung

Silvan Gisler startete mit zwei Siegen gegen Urs Näpflin (Wolfenschiessen) und Andreas Kathriner (Stalden, Sarnen) in den Wettkampf. Den dritten und vierten Gang verlor er gegen Silvan Appert (Ingenbohl) und Lukas Durrer (Dallenwil). Den fünften und sechsten Gang konnte er dann wieder für sich entscheiden gegen Laurin Imfeld (Lungern) und Severin Barmettler (Ennetmoos).

Lars Herger startete ebenfalls mit zwei Siegkreuzen gegen Sven Niederberger (Kerns) und Hannes Ming (Lungern). Den dritten und vierten Gang stellte er gegen Kevin von Wyl (Sachseln) und Thomas Albert (Alpnachstad). Im fünften Gang musste er eine Niederlage hinnehmen gegen Dominik Gasser 1 (Lungern). Im letzten Gang fand er dann wieder auf die Siegstrasse zurück gegen Lars von Matt (Stans).

Lars Herger aus Schattdorf hat ebenfalls den 6. Rang geholt. Bild: PD/Jeannette Herger

Ebenfalls eine Auszeichnung gewinnen konnten Luca Püntener (Haldi bei Schattdorf) und Gabriel Wyrsch (Attinghausen). Beide hatten drei Siege, einen gestellten und zwei verlorene Gänge auf ihren Notenblättern und klassierten sich am Schluss auf dem achten Schlussrang mit einer Punktzahl von 55,75.

Bei Fabian Kempf (Attinghausen), Marco Gisler (Spiringen), Flavio Herger (Schattdorf), Roger Betschart (Attinghausen) und Hansi Wyrsch (Schattdorf) fehlte am Schluss der berühmte viertel Punkt für die Auszeichnung.

Raphael Waser aus Beckenried holt den ersten Platz

Im Schlussgang setzte sich Raphael Waser (Beckenried) gegen seinen Gegner Dominik Gasser 2 (Lungern) durch. Raphael Waser startete mit einem gestellten Gang gegen Daniel Betschart (Muotathal) in den Wettkampf. Im zweiten und dritten Gang bodigte er Michael Gasser (Lungern) und Bruno Suter (Rickenbach). Einen weiteren gestellten Gang gab es für ihn im vierten Gang gegen Jakob Gerber (Einsiedeln). Mit dem Sieg im fünften Gang gegen Fabian Kempf (Attinghausen) sicherte er sich die Schlussgangteilnahme.

Dominik Gasser 2 startete mit einer Niederlage gegen Beni Gwerder (Muotathal). Anschliessend siegte er der Reihe nach gegen Sebastian Arnold (Unterschächen), Sebastian Gander (Beckenried), Elias Epp (Attinghausen) und Fabian Gwerder (Muotathal) und qualifizierte sich so für den Schlussgang. (pd/cn)