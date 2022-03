Empfang Flüelen feiert die Olympiasiegerin Die Gemeinde organisiert zu Ehren «ihrer» Athletin ein Frühlingsfest.

Corinne Suter bekommt ein Frühlingsfest in Flüelen. Bild: Keystone/Gian Ehrenzeller

Corinne Suter hat am 15. Februar sensationell Olympiagold in der Damenabfahrt in Peking gewonnen. Im Wohnort Flüelen wird nun ein grosser Empfang vorbereitet. Am Samstag, 2. April 2022, steigt ein Frühlingsfest für die Olympiasiegerin mit entsprechendem Rahmenprogramm auf dem Parkplatz Seematte beim Bahnhof. Unter der Leitung von alt Gemeindepräsident Simon Arnold hat sich bereits die IG Olympiafeier formiert und die Organisationsarbeiten aufgenommen. Die IG wird später über die Details der Festivitäten informieren. Die Bevölkerung wird heute schon zum ­gemeinsamen Fest eingeladen, um den einmaligen Olympiasieg mit Corinne Suter würdig zu feiern. (pd)