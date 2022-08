Flugzeug Neuer Airbus mit Bezug zu Uri: Edelweiss fliegt neu mit «Oberalp» um die Welt Die Fluggesellschaft benennt ihr neuestes Flottenmitglied nach dem Pass, der Uri mit Graubünden verbindet. Neben Vertretern aus dem Tourismus wohnten auch Schülerinnen und Schüler der Kreisschule Ursern der Taufe am Flughafen Zürich bei.

Edelweiss-CCO Patrick Heymann (Zweiter von links) und Thomas Christen, Direktor von Andermatt-Urserntal Tourismus (Dritter von rechts), enthüllen den Namen des Airbusses. Bild: Christian Dancker/PD (Kloten, 24. August 2022)

«Wo Edelweiss zu Hause ist» – nach diesem Motto benennt die Ferienfluggesellschaft Edelweiss jeweils ihre Flugzeuge: Nach Regionen, in denen das Markenzeichen der Airline, das Edelweiss, heimisch ist. Am 24. August wurde der Airbus A320 mit der Immatrikulation HB-JLS am Flughafen Zürich auf den Namen «Oberalp» getauft. Damit prangt nun der Name des Passes, der den Kanton Uri mit Graubünden verbindet, auf dem neuesten Flottenmitglied der Airline.

Als spezielle Gäste wurden 24 Schülerinnen und Schüler der 3. und 4. Klasse der Kreisschule Ursern von Andermatt begrüsst. Sie konnten nicht nur als exklusive Gäste der Taufzeremonie beiwohnen und das Cockpit des Fliegers besichtigen, sondern auch das Maskottchen Giancarlo kennen lernen und die neuen Edelweiss-Kinderspielsachen mit nach Hause nehmen, wie die Airline in einer Medienmitteilung schreibt.

Die Schüler der 3. und 4. Klasse der Kreisschule Ursern Andermatt mit Edelweiss-Maskottchen Giancarlo in Klein und Gross vor dem Airbus «Oberalp». Bild: Christian Dancker/PD (Kloten, 24. August 2022)

Die Seedorfer Blaskapelle begleitete die Flugzeugtaufe musikalisch. Bild: Christian Dancker/PD (Kloten, 24. August 2022)

Tourismusregionen in der weiten Welt

Die Freude sei gross, dass mit dem Oberalp Uri und Graubünden auf einem der Flugzeuge vertreten sind, wird Patrick Heymann, Chief Commercial Officer (CCO) von Edelweiss, in der Mitteilung zitiert. Und weiter:

«Ab sofort tragen wir diese abwechslungsreiche Tourismusregion in die weite Welt hinaus.»

Für Thomas Christen, Direktor von Andermatt-Urserntal Tourismus, passt die Zusammenarbeit mit Edelweiss hervorragend: «Unsere Region bietet sowohl im Sommer als auch im Winter eine fast grenzenlose Vielfalt – und nicht zuletzt einen wunderbaren Lebensraum für die Alpenblume Edelweiss», wird Christen zitiert.

Edelweiss-CCO Patrick Heymann (links) und Thomas Christen, Direktor von Andermatt-Urserntal Tourismus, im neuen Airbus «Oberalp». Bild: Christian Dancker/PD (Kloten, 24. August 2022)

Als Zeichen der Partnerschaft erhält die Region ein Edelweiss Holzbänkli in Form eines Flugzeugsitzes, auf dem Passantinnen und Passanten die schönsten Aussichten geniessen und von den nächsten Ferien träumen können – «fast wie im Flugzeug», wie die Airline schreibt. (pd/eca)