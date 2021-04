Fortsetzungsgeschichte Schlupfschuhe mit Trensenspange Da die Kantonsbibliothek dieses Jahr ihr 50. Jubiläum feiert, schreiben Urner Autoren zwei Geschichten mit demselben Anfang. Heute: Teil 8.

Bahnhof Flüelen. Bild: Archiv Urner Zeitung

Sefa lehnte sich zufrieden zurück, vertiefte sich – analog - in den «Gesang der Flusskrebse». Diese Geschichte liess sie nicht mehr los! Altdorf! Sie steckte das Buch ein. «Komm, Latzi, aussteigen!» Doch in diesem Moment passierte der Zug … Altdorf!

Das Projekt Anlässlich des 50. Jubiläums der Kantonsbibliothek Uri erscheinen in den kommenden Wochen in den beiden lokalen Zeitungen («Urner Zeitung» und «Urner Wochenblatt») weitere Kapitel, die von verschiedenen Urnern geschrieben werden. Mit der Ausgabe vom 20. Februar erschien in beiden Zeitungen der Beginn der Fortsetzungsgeschichte «Das verschollene Buch», die in der Folge von verschiedenen Personen weitergeschrieben wird. So werden sich zwei unterschiedliche Geschichtsstränge entwickeln. Die Geschichten werden auf der Website der Bibliothek aufgeschaltet und laufend ergänzt. Zum Ende des Projekts ist eine öffentliche Lesung angedacht. Dann werden auch die Identitäten der Autorinnen und Autoren bekanntgegeben. (zgc)

Ach nein, wieder ein SBB-Patzer? Musste sie ihr Frühstück in Arth-Goldau geniessen? «Nächster Halt: Flüelen!». Da hatte sie noch Glück gehabt! So könnte sie ja im Kiosk frühstücken: Kaffee und Gebäck. «Flüelen. Bitte rechts aussteigen!» Sefa machte sich, gefolgt von Latzi, auf den Weg zum Kiosk. Hoffentlich sind die Gipfeli frisch!, denkt sie. Aber das Schild am Kioskeingang versetzte ihr ‒ in Stresssituationen neigte Sefa zu Übertreibungen ‒ einen Tiefschlag: «Ab 9. April wieder offen!» Nun, da war sie eindeutig zu früh oder zu spät. Auf der Suche nach der verlorenen Zeit!? Aber ohne Gipfel (schweiz. auch für Hörnchen). Sie litt echt unter diesen ewigen Querverbindungen. So würde sie eben 07.36 den Bus nehmen und zu Hause ihren Milchkaffee geniessen. Also, auf, oder ab in den Bus. Chauffeur Gisler, wartete schon auf sie. «Tag! So früh schon unterwegs, Sefa?» «Grüezi, Hans! Ja, weisst du, der See ist am Morgen soo schön … (Fände sie kein treffenderes Adjektiv? Also, wirklich!) und ruhig.» Sefa suchte ihr Monatsabo in der Innentasche ihrer Jacke. Wo, zum Teufel …?

«Ist schon gut, ich glaub dir’s», brummte Hans. «Setz dich doch! Ich muss gleich los.» Da kamen doch noch einige Leute vom Zug. Sefa setzte sich seufzend vorne rechts hin, drei Leute stiegen auf der Seite ein. Ein jüngerer Herr in einem Parka stieg vorne ein. Latzi knurrte bedrohlich. «Schweig!» Der Fremde trug eine Sonnenbrille, die Kapuze verdeckte sein Gesicht. Sefa fielen sofort die teuren, kunstvoll zerrissenen Jeans auf, die noch teureren Schuhe: Gucci Loafers! Ach, diese Schuhe! Sie fühlte sich (ca.) 45 Jahre zurückversetzt. Sie an Marcellos Seite, eng aneinandergeschmiegt, Sonnenuntergang über der Grotta di Lord ...? Wie hiess er schon wieder? … «Alldorff, please!», verlangte der zugestiegene Fremde. Herr Gisler fragte: «Ja, wo… aeh … where exactly ad Altdorf?»

«Oh, sorry, ich nicht wissen, perhaps Schöllers station?»

Herr Gisler leicht ungeduldig: «Schillerstein?! Wrong way. Da sind Sie auf dem falschen ... aehm … on the wrong steamer.»

«Schöller. Thall!» Da mischt sich Sefa, hilf- wie einfallsreich, ein: «Hans, gib ihm doch Telldenkmal! Der müsste allerdings eher nach Andermatt, mit diesen Schuhen.»

«Thank you!»

Endlich kann Herr Gisler losfahren, er hat schon zwei Minuten Verspätung. Sefa denkt wieder zurück an Portovenere. Ah, ja: Byron!!! So hiess …

«Nächste Station: Ringli!» Zurückgeworfen (na ja?) in die Wirklichkeit ging Sefa nach Hause: Krebsriedgasse 38. So würde sie noch für einen Latte macchiato Zeit haben. Auf dem Anrufbeantworter: sieben Anrufe! Ja, ja, zuerst mach ich mir jetzt einen Kaffee! Und …? Zwei Madeleines, Ablaufdatum: 30.03.2016! Tant pis!

Sie drückte die Taste des Anrufbeantworters, stellte sich ans Fenster, knabberte an einem Madeleine. Unten auf der Strasse schaute jemand durch seine Sonnenbrille zu ihr hoch: Der Herr in den Gucci Loafers … mit Horsebite! Ach!!! Sefa horchte auf. Was ...? Sie rannte zum Beantworter: «… halb sieben.» Sefa drückte die Retourtaste: «Ja, hier ist Hedi. Wo bist du? Alex ist nicht nach Hause gekommen. Ist er bei dir? Es ist schon halb sieben!»