Forum Energieprobleme werden verschoben – auf die Gotthardachse Leserbrief zum Auto-Entscheid der EU

Der Entscheid der EU, ab 2035 nur noch Autos ohne fossilen Brennstoff zuzulassen, hat für die Transitachsen in den Alpen grosse Folgen.

Die Autoindustrie setzt voll auf Elektrofahrzeuge. Diese Autos haben viel kürzere Reichweiten und müssen zwei- bis dreimal mehr aufgetankt werden. Zudem dauert das Laden der Batterien viel länger als das Tanken mit Benzin. Folglich braucht es enorm viele Ladestationen und die dazu gehörenden Warteräume. Was heisst das für die Gotthardroute? Haben wir entlang der A2 überhaupt Platz für all diese Ladestationen?

Zwischen Neuenkirch und der Gotthard-Raststätte Süd (zirka 50 Kilometer) gibt es Stand heute keinen Rastplatz. Zwischen dem Urnersee und Göschenen sind 670 Höhenmeter zu bewältigen. Zudem ist im Ferienverkehr ein grosser Teil der Fahrzeuge gut beladen. Schätzungsweise müsste somit jedes zweite bis dritte Auto, das schon einige Zeit unterwegs auf der Fahrt in den Süden ist, im Kanton Uri die Batterie laden, damit es bis Airolo kommt. Zudem könnte manch einer den Energieverbrauch in der Steigung oder im Stau unterschätzen und irgendwo stecken bleiben und müsste abgeschleppt werden. Deshalb sind zusätzliche Staus vorprogrammiert.

Kann für die Oster-, Auffahrts- und Pfingstwochenenden sowie für den Ferienverkehr überhaupt genügend Strom geliefert werden? Wenn ich mir vor Augen halte, dass nur schon die sechs Ladestationen bei der Gotthard-Raststätte Süd in Schattdorf mit je einer Leistung von 350 kW in der Stunde 2100 kW benötigen. Das sind in drei Stunden abzüglich einer halben Stunde zum Wechseln der Fahrzeuge 5250 kW. Das ist zirka die Energiemenge, die unsere Wärmepumpe pro Jahr braucht, um unser Dreifamilienhaus zu heizen und den Boiler auf 52 Grad Celsius zu erwärmen.

Da frage ich mich, in was für eine Zukunft wir uns hineinmanövrieren. Da werden Energieprobleme einfach verschoben, anstatt nach neuen, tauglicheren Technologien zu forschen und sie zu entwickeln.

Monika Arnold, Altdorf