Zum Artikel «Frauen sichtbar machen», Ausgabe vom 26. November.

Mit was für skurrilen Ideen werden wir wohl noch von den Grünen Uri eingedeckt? Eine IG aus verschiedenen Gruppierungen gedenkt, das historische Wandbild an der Zeughausfassade auf dem Unterlehn von Franz Fedier (geschaffen 1954) «frauen-gerecht» umzugestalten, um die bisher wenig beachtete Rolle der Frau innerhalb der Gesellschaft zu würdigen. Der IG soll auch die Kultur-Kommission Altdorf angehören.

Ich kenne deren Pflichtenheft nicht, aber es dürfte kaum deren Aufgabe sein, ein 67-jähriges Kunstwerk «frauengerecht aufzupeppen». Wenn jedoch die Absicht bestünde, so etwas zu tun oder zuzulassen, so frage ich mich ernsthaft, wieso in Altdorf sonst beim Ortsbildschutz gegenüber «normalen Bauherrn» teils unverständliche Auflagen gemacht wurden und werden.

Ich hätte einen Alternativ-Vorschlag, wie man in der Nähe des historischen Zeughausgebäudes die Frauen sichtbar machen könnte: Die Schaffung einer schönen Gruppen-Statue mit den drei wackeren Ehefrauen oder Partnerinnen, wie man sie heute nennt, von Werner Stauffacher, Walter Fürst und Arnold von Melchtal. Dieses sinnige Kunstwerk könnte man dann auf den unbeachtet daliegenden Steinblock des Künstlers Ulrich Rückriem stellen. So könnte man die Rolle der Frau in der Gesellschaft doch auch sichtbar machen? Oder sind diese damals sicher einflussreichen Damen den in der IG zusammengefassten Frauenvereinen zu bieder?

Max Büeler, Altdorf