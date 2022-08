Forum «Ich bin von seiner wertschätzenden und engagierten Art, zu politisieren, überzeugt» Zur Gemeinderatswahl Altdorf vom 25. September

Ich durfte Sebastian Züst als ehemaliges Mitglied der Kulturkommission fast vier Jahre lang erleben. Zuverlässig, überzeugt und mit Herz setzt er sich für die Anliegen der Kultur in Altdorf ein. Als Vater erlebe ich, dass er sich im Kinder- und Jugendbereich für die jungen Altdorferinnen und Altdorfer starkmacht. So werden durch seine Initiative 2022 auch erstmals alle volljährigen Migrantinnen und Migranten an der ehemaligen Jungbürgerfeier und jetzt Volljährigkeitsfeier teilnehmen. Eine gemeindeinterne Arbeitsgruppe beschäftigt sich unter seiner Leitung damit, wie Kinder- und Jugendliche künftig vermehrt in die Bau- und Raumplanung einbezogen werden können, und Neuzuzügerinnen und Neuzuzüger erhalten durch seine Arbeit ab sofort relevante Informationen zu Angeboten im Bereich Kindheit, Jugend und Familie. Er hat sich dafür eingesetzt, dass das Projekt easyvote.ch für weitere Jahre finanziert wird und somit alle 18-25-jährigen Altdorferinnen und Altdorfer in jugendgerechter Sprache zu kommenden Abstimmungen informiert werden. Durch seinen Anstoss ist es des Weiteren gelungen, dass die Altdorfer Spielgruppe seitens Gemeinde mit einem Assistenzbeitrag noch mehr unterstützt wird, damit die steigenden Anforderungen an die Institution erfüllt werden können.

Ich bin von seiner wertschätzenden und engagierten Art, zu politisieren, überzeugt und freue mich darüber, dass mit ihm ein Politiker im Gemeinderat sitzt, der sich mit viel Lust und Freude dafür einsetzt, Altdorf als Wohnort noch attraktiver zu machen.

Ich gebe Sebastian Züst am 25. September 2022 meine Stimme für eine weitere Legislatur im Altdorfer Gemeinderat.

Matteo Schenardi, Altdorf