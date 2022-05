Forum Je länger wir zuwarten, desto teurer wird es Zur Teilschliessung des Schulhauses Kirchmatt in Erstfeld.

Nach dem letzten Leserbrief der Interessengruppe Kirchmattschulhaus Erstfeld war ich richtig erschüttert. Ich kann nicht verstehen, wie meine ehemaligen Gemeinderatskollegen gegen eine Behörde vorgehen und die Gemeindepräsidentin mit fadenscheinigen Anschuldigungen beleidigen.

Ich bin der Meinung, dass unsere Behörde und auch die Gemeindepräsidentin eine sehr gute Arbeit zu Gunsten unserer Gemeinde machen. Die fachliche Beurteilung des Brandschutzes im Kirchmattschulhaus hat ergeben, dass für dieses baufällige Schulgebäude die Sicherheit für unsere Kinder nicht mehr gewährleistet ist. Nach diesem Bericht hatte der Gemeinderat keine anderen Möglichkeiten, als zu reagieren und für die Schülerinnen und Schüler andere Räumlichkeiten zu suchen.

Meine einstigen Gemeinderatskollegen hätten die Möglichkeit während ihrer Amtszeit gehabt, das Kirchmattschulhaus zu sanieren oder zu erneuern. Aber sie wollten nicht, und auch ich war überzeugt, mit einem Neubau oder Anbau an die bestehenden Schulliegenschaften eine bessere und kostengünstigere Variante zu realisieren. Im Jahr 2015 wurde die beste Variante, der Anbau beim Jagdmattschulhaus, von den gleichen Leuten mit ähnlichen Argumenten bekämpft, und es wurde argumentiert, dass sieben Millionen Franken für ein Schulhausprojekt zu viel seien und man die benötigten Räume günstiger realisieren könne.

Jetzt, sieben Jahre später, sehen wir die Wahrheit: Es geht, wie auch in allen anderen Gemeinden, nicht günstiger. Je länger wir zuwarten, desto teurer werden die nötigen Räumlichkeiten für unsere Schule. Leider wurde auch das zweite Projekt mit den gleichen Argumenten erfolgreich bekämpft.

Als Wirtschafts-, Lebens- und Erholungsraum hat Erstfeld viele Vorzüge. Einzig bei den Schulräumlichkeiten haben wir für die über 400 Schülerinnen und Schüler grosse Defizite, die leider bei den beiden letzten negativen Abstimmungen nicht verbessert wurden.

Die Interessengruppe Kirchmattschulhaus ist so in dieses baufällige und sanierungsbedürftige Haus verliebt, dass sie den Weitblick für die Zukunft unserer Gemeinde verloren hat. Die beiden provisorischen Modulbauten werden für die Schule so oder so benötigt. Je nachdem, welches Projekt realisiert wird – Neubau, Anbau oder Sanierung –, sind sie als Schulraum für die nächsten Jahre notwendig.

Ich hoffe, dass der Konflikt um das Kirchmattschulhaus beendet werden kann und die Interessengruppe ihre Umgangsformen mit den Gemeindebehörden von Erstfeld verändert. Für einen attraktiven Wohnort wünschen wir uns doch alle, dass unsere Schulhäuser eine zeitgemässe Infrastruktur erhalten.

Werner Zgraggen, alt Gemeindepräsident Erstfeld